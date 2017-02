Oelsnitz will Bergmannstradition wieder aufleben lassen

erschienen am 08.02.2017



Oelsnitz/Erzgebirge (dpa/sn) - Das ehemalige Lugau-Oelsnitzer Steinkohlenrevier will die Tradition des Bergfests wiederbeleben. Fast ein halbes Jahrhundert nachdem in Oelsnitz/Erzgebirge der letzte mit Kohle gefüllte Hunt zu Tage gefördert wurde, sollen im September 2018 ein Bergaufzug und ein Berggottesdienst an den alten Brauch erinnern. Damit sollen die Traditionen des Bergbaus, der die Region bis heute prägt, neu mit der Gegenwart verbunden werden, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Demnach feierte bereits Gründer Karl Gottlob Wolf das erste Bergmannsfest des Reviers, in dem von 1844 bis 1971 Steinkohle gefördert wurde. Bergaufzüge finden im Erzgebirge üblicherweise nur noch in der Weihnachtszeit statt.