Oelsnitzer Schule wettet mit der Stadt

Schüler und Lehrerteam der Turley-Oberschule wollen Energie sparen. Die Stadt ist darauf eingegangen - ohne Risiko, denn einen richtigen Verlierer gibt es am Ende nicht.

Von Viola Gerhard

erschienen am 08.11.2016



Oelsnitz. "Wetten dass, ...?" Würde es die Turley-Oberschule Oelsnitz mit ihrem Projekt in die bekannte Fernsehsendung bringen, ginge der Satz so zu Ende: "...wir demnächst nachweisbar weniger Energie verbrauchen?" Gewinnt die Schule die Wette, muss die Stadt der Einrichtung die Hälfte der eingesparten Energiekosten auszahlen. "Fifty-fifty" heißt das Projekt deshalb auch, an dem in Sachsen neben Oelsnitz und der Turley-Oberschule weitere acht Kommunen teilnehmen.

Die Unterschriften unter dem Vertrag, der gewissermaßen die Wette manifestiert, sind gesetzt. Bevor aber die Schule "Energiefresser" ermitteln und Gewohnheiten auf den "energietechnischen" Prüfstand stellen wird, hat es eine erste Runde gegeben, bei der der Ist-Stand registriert wurde. Neben Schulleiter Ulrich Siegel und Physik-Fachgruppenleiterin Steffi Ratz saßen Schulhausmeister Jens Polifka sowie Chris Mehner, Technischer Leiter des städtischen Eigenbetriebes, am Tisch. Die Fragen an diesem Tag stellte Ute Nietzel, freiberufliche Bildungsreferentin beim Berliner Verein Ufo, die Energiesparprogramme an Schulen betreut. Nietzel füllt zunächst einen langen Fragebogen aus - wie viele Schüler und Lehrer gibt es, wie alt ist das Gebäude, wie wird geheizt, ist das Haus gedämmt, wann werden Schulhaus und Turnhalle genutzt, wird das Mittagessen selbst gekocht oder angeliefert ...?

Der Theorie folgte ein Rundgang - vom Keller bis unters Dach. Dabei offenbarten sich schon viele kleine "Stellschrauben", an denen gedreht werden kann. Könnten die Bewegungsmelder fürs Licht in den Fluren sensibler eingestellt werden, braucht das ohnehin durch große Fenster helle Treppenhaus acht Leuchten, warum sind im "Mediapoint" zwei Fenster angekippt, obwohl schon zwei Stunden niemand im Raum ist? Auch die Antwort des Hausmeisters auf die Frage, ob nach Unterrichtsschluss alle Lampen ausgeschaltet sind, enthält Einsparpotenzial: "Das Licht ist noch an." Als Steffi Ratz in einem Klassenzimmer mit vier Lichtschaltern zunächst den falschen erwischt, hat Nietzel ebenfalls einen Tipp: "Beschriften Sie die Schalter." Das schnelle Ein- und Wiederausschalten verkürze die Lebensdauer der Leuchtkörper.

Die größte Energieeinsparung bringt zumeist das Heizverhalten, sagt Ute Nietzel, als alle im Heizungsraum stehen. Auch da gab es bereits Versuche, die Einstellungen zu optimieren - aber daran müsse noch gearbeitet werden, sagt Chris Mehner. Nietzel will dabei beraten.

Wie geht es weiter? Morgen wird das Projekt Thema in der Dienstberatung sein, dann sollen in jeder der 13 Klasse zwei Schüler für ein "Energieteam" gewählt werden. Für das steht demnächst schon der erste Termin an: ein Schulrundgang mit Ute Nietzel. Dann werden die Schüler nicht nur Temperaturen messen, sondern beispielsweise auch den CO2-Gehalt in der Luft. Aus den Werten werden sie lernen, dass ein angekipptes Fenster kaum zum Luftaustausch führt und deshalb richtiges Lüften wichtig ist, erklärt Nietzel eine der praktischen Aufgaben. Auch viel Theorie wird sie den Schülern vermitteln. Die sollen ihr Wissen dann in die Klassen tragen. Ein Jahr lang wird Ute Nietzel der Schule intensiv zur Seite stehen und helfen, dass sie die Wette gewinnt.