Posthume Ehrung für Pfarrer Claus Vollmeyer

erschienen am 11.12.2016



Die Stadt Stollberg und die katholische Kirchgemeinde ehren den 2015 verstorbenen langjährigen Pfarrer Claus Vollmeyer - das Areal zwischen Marienkirche und Pfarrzentrum in Stollberg trägt seit Samstag dessen Namen. Claus Vollmeyer wirkte von 1962 bis 2012 als katholischer Seelsorger der Gemeinde und von 2012 bis 2015 als Ruhestandsgeistlicher in Stollberg. Mit der Namensgebung des Platzes soll eine viele Jahre in der Stadt tätige Persönlichkeit gewürdigt werden, erklärte Oberbürgermeister Marcel Schmidt anlässlich der Platzweihe. (wö)