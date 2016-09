Renault landet bei Thalheim im Straßengraben

erschienen am 20.09.2016



Thalheim. Ein Mann ist mit seinem Renault am Dienstagnachmittag auf der B 180 bei Thalheim von der Fahrbahn abgekommen. Nach ersten Informationen war der Fahrer gegen 14.30 auf dem Weg von Meinersdorf nach Thalheim, als sich der Unfall ereignet hatte. Das Auto kam in einem Graben zum Stehen. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wurden zu dem Unfallort gerufen. Die Bundesstraße blieb für etwa zwei Stunden gesperrt. (fp)