Rentner sauer - Wohngebiet verliert die einzige Kaufhalle

Der gehbehinderte Kurt Richter lebt in der Stollberger Plattenbau-Siedlung. Bald wird für ihn - und viele der 2500 oftmals alten Bewohner - ganz normales Einkaufen plötzlich zum richtigen Problem. Und zum Verlust von Lebensqualität.

Von Jan Oechsner

erschienen am 27.10.2016



Stollberg. Erst ist der Volksbank-Automat verschwunden. Ebenso der Sparkassen-Würfel. Und nun wird am 19. November die Diska-Kaufhalle geschlossen. Für den 67-jährigen Kurt Richter ein Fiasko.

Er wohnt im Dürer-Gebiet von Stollberg, keine 100 Meter von der Kaufhalle entfernt. Da er nach einem Schlaganfall kaum noch gehen kann, fährt er ein Elektromobil. "Ich kann nur raus fahren, wenn das Wetter mitspielt." Und weil er zudem nur eine karge Rente bezieht, ist der Supermarkt vor seiner Haustür ideal, weil preiswert und schnell erreichbar. "Ich bin immer kurz vor der Schließzeit drüben. Dann sind viele Waren gesenkt. Und ich spare Geld." Er habe sogar am Abend schon Joghurt für 9 Cent ergattert.

Doch damit ist es bald vorbei. Diska hat die Schließung per 19. November bestätigt. Aus betriebswirtschaftlichen Gründen, so das Unternehmen, welches zur Edeka-Gruppe gehört. Der Markt sei aufgrund des starken Wettbewerbs defizitär und im jetzigen Gebäude unzeitgemäß.

Das ist nicht nur ein Schock für Richter, sondern für viele der nahe- wohnenden 2500 Bürger in der Siedlung. Die meisten von denen sind nicht mehr die Jüngsten. Vor fast zehn Jahren schon wurde die Bevölkerung in dem Neubaugebiet durch die Gruppe der 45- bis 65-Jährigen dominiert. Zudem stellen Senioren, die in altersgerechten Wohnblöcken sowie dem Alten- und Pflegeheim leben, die zweite größere Anwohnergruppe des Gebietes dar. Und heute? Heute dürfte sich an den Zahlen nicht viel geändert haben.

Richter muss nun schnell sein Leben neu organisieren. Denn für gestresste Berufstätige mag Einkaufen nur ein praktisches Geschäft zwischen Dienstende und Abendessen sein, für ältere Menschen wie Richter aber ist es viel Lebensqualität. "Ich bin mit allen Diska-Mitarbeitern per Du. Und ich will auch selbst schauen vor Ort, was es so zu kaufen gibt und ob ich mir vielleicht mal was Besonderes leisten kann."

Ab 20. November aber muss der Senior ganz anders denken - er hat nur zwei Möglichkeiten: Erstens, sein Bruder hilft ihm. "Aber der hat viel zu tun. Und ganz ehrlich: Ich will so selbstständig wie möglich bleiben." So wie er werden viele ältere Bewohner denken, vermutet Richter. "Aber es wird nichts helfen: Viele Rentner müssen dann wohl noch mehr die Hilfe von Verwandten oder Freunden beanspruchen."

Oder aber, Richter kauft weiter alleine ein, so gut es irgend geht. "Dann müsste ich aber etwa einen halben Kilometer die stark befahrene und schräge Hohensteiner Straße hinab zum Netto und dann wieder hinauf nach Hause." Im Sommer, so der Senior, mag das ja noch gehen. "Aber bald kommt der Winter. Und mein Elektrofahrzeug hat weder ein Dach noch Winterreifen."