Sattelzug samt Ladung gestohlen

erschienen am 08.05.2017



Niederdorf. Ein Sattelzug samt Ladung ist am Wochenende in Niederdorf bei Stollberg gestohlen worden. Wie die Polizei am Montag miteilte, war der Laster in der Neuen Schichtstraße abgestellt. Irgendwann zwischen Samstag, cirka 13 Uhr, und Sonntag, etwa 17 Uhr, schlugen die Täter zu. Die Sattelzugmaschine und ihr Auflieger haben laut Polizei einen Wert von etwa 120.000 Euro. Der Wert der Ladung - Fliesen und Fahrzeugteile - wird mit insgesamt etwa 100.000 Euro angegeben. Die Soko "Kfz" des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen aufgenommen. (fp)