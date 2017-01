Schneefall führt zu Verspätungen - und zu Rodelfreuden

Winterliches Wetter hat gestern auch in der Region zu Unfällen und Verkehrsbehinderungen gesorgt. Vor allem bei Kindern kam die weiße Pracht aber gut an: Endlich war Gelegenheit für eine Schlittenfahrt.

Von Viola Gerhard und Kathrin neumann

erschienen am 05.01.2017



Stollberg. Thomas Weikert, Bürgermeister von Lugau, nimmt das aktuelle Wetter mit Humor: "Unser neuer Bauhofleiter heißt Winter - und jetzt schneit es." Dass die Stadt die Beräumung von Straßen und Wegen dennoch ernst nimmt, zeigt die Tatsache, dass die ersten Mitarbeiter des Lugauer Bauhofes gestern ab 4 Uhr im Einsatz waren, eine zweite Gruppe ab 8 Uhr. Zur Verfügung stünden den neun Männern dafür vier Fahrzeuge. Vier Hausmeister seien zudem an den zwei Schulen, am Kulturzentrum und am Rathaus aktiv. Ab halb sechs habe beispielsweise Hausmeister Bernd Rabe dafür gesorgt, dass Parkplatz, Treppen und Wege um das Rathaus frei waren, als dieses um 8.30 Uhr für den Besucherverkehr öffnete. Für die Lkw des Bauhofes war gestern erst 17 Uhr Schluss.

Sogar durchweg unterwegs waren dagegen die Fahrzeuge der Straßenmeisterei Stollberg. "Wir fahren seit Dienstagmorgen rund um die Uhr", berichtet Leiter Wilfried Gruner. In zwei Schichten seien die Mitarbeiter auf zehn Fahrzeugen im Einsatz, gestern organisierte Gruner noch zwei extra Zugmaschinen. Das Problem sei nicht nur der viele Schneefall, sondern auch der Wind gewesen. "Der trägt den Schnee breit. Freie Strecken sind da schnell wieder zu", so Gruner.

Seit Beginn des Schneefalls am späten Dienstagnachmittag registrierte die Polizeidirektion Chemnitz, die für die Landkreise Erzgebirge und Mittelsachsen sowie die Stadt Chemnitz zuständig ist, zunächst insgesamt 45 Verkehrsunfälle. Allein in der ersten Hälfte des gestrigen Mittwochs krachte es 62-mal. Eine Handvoll davon ereignete sich im Stollberger Revierbereich. Vor allem am Harthauer Berg von Chemnitz nach Burkhardtsdorf hatten Lkw ihre Probleme. Erst gegen 11 Uhr am gestrigen Tage konnte die für Lkw bestehende Schneekettenpflicht auf dem Abschnitt aufgehoben werden. Auch im öffentlichen Personennahverkehr gab es wegen des starken Schneefalls Behinderungen. So kam es im Einsatzbereich des Regionalverkehrs Erzgebirge (RVE) zu Verspätungen. "Alle fahren langsamer und dadurch kommt es zu Verspätungen im Fahrplan", so Betriebsleiter Hans-Jochen Richter. Besser lief es hingegen bei der Erzgebirgsbahn. Wie Sprecher Lutz Mehlhorn mitteilte, kam es auf den Zugstrecken zu keinen Einschränkungen. "Der Schnee hat uns nichts ausgemacht."

Doch bei aller Aufregung um glatte Straßen und morgendliches Schneeschieben gibt es immer Menschen, die sich über die weiße Pracht freuen - so auch die Kinder und Erzieherinnen in den Kindertagesstätten. In der Kita "Mühlbergzwerge" in Burkhardtsdorf beispielsweise bauten die Kleinen gestern fleißig Schneemänner und -höhlen. Der kleine Hügel auf dem Gelände wurde zur Schlittenpiste.

Zum Skifahren am Stollberger Lift reicht der Schneefall seit Dienstag jedoch noch nicht, wie Christian Neumann vom Skiverein Am Wasserturm Stollberg berichtet. Der jüngste Schnee sei als Grund zwar gut geeignet, es bräuchte aber weiteren Schnee von oben, ehe Skifahrer auf die Piste können. Um die schnell informieren zu können, ob der Lift geöffnet hat, hat der Skiverein eine Whats-App-Gruppe gegründet. Wer dieser beitreten möchte, kann im Bürgerservice der Stadt Stollberg seine Handynummer hinterlegen. (bjost/aed/saho)