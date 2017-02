Schwergewicht im Bürgergarten

erschienen am 06.02.2017



Comedian Markus Maria Profitlich gastierte am Freitagabend mit seinem neuen Programm "Schwer im Stress" im Bürgergarten Stollberg. Mit mehr als 400 Zuschauern war das Haus komplett ausverkauft. Der Vollblutkomiker, unter anderem bekannt aus der Fernsehserie "Mensch Markus!", hielt den Zuschauern in seinem brandneuen Soloprogramm den Spiegel vor und beleuchtete das Phänomen Stress lustvoll von den unterschiedlichsten Seiten - illustriert von haarsträubenden Beispielen aus seinem eigenen Kosmos. Wie bringt man ein trödelndes Kind pünktlich zur Schule, ohne vor Wut ins Lenkrad zu beißen? Was tun, wenn man im Stau steht und nicht nur der Kragen, sondern auch die Blase bald platzt? Markus Maria Profitlich ließ Situationen, die alle schon mal erlebt haben, mit treffsicherer Komik entstehen. Er schlüpfte in rasantem Tempo in verschiedenste Rollen, ergründete alltägliche Wahrheiten in witzigen Standups und gab körperlich alles - zum größten Vergnügen des Publikums. Für zwei Stunden waren die Lachmuskeln der Besucher schwer im Stress. (gudo)