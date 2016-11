Sebastian ist wieder im Krankenhaus

Zahlreiche Untersuchungen hat der Vierjährige schon über sich ergehen lassen müssen. Im Moment wird er an der Uniklinik in Dresden auf eine Hirnbiopsie vorbereitet.

Von Viola Gerhard

erschienen am 30.11.2016



Hohndorf. Sebastian ist erst vier Jahre alt, aber er hat schon sehr viele Krankenhausaufenthalte hinter sich. Auch jetzt wieder - seit Montag wird er in der Uniklinik Dresden auf eine Hirnbiopsie vorbereitet. Seine Erkrankung ist sehr komplex - was der genaue Auslöser ist und woran er insgesamt leidet, ist noch nicht geklärt. Darum setzen die Eltern große Hoffnung in den bevorstehenden operativen Eingriff.

Der kleine Hohndorfer bekam kurz vor seinem 3. Geburtstag erste Symptome von Multipler Sklerose, einer Erkrankung der Nerven, später erlitt er drei Schlaganfälle. Die Folgen: Sebastian hat motorische Defizite, Probleme beim Sprechen und offenbar auch mit dem Gedächtnis.

"Das Krankenhaus ist für ihn schon wie ein zweites Zuhause", sagte Mutti Nadine Dittmar gestern am Telefon - im Hintergrund das vergnügte Kreischen von Sebastian. Sie waren gerade gemeinsam draußen. "Den ganzen Tag im Krankenzimmer, das geht nicht", erklärte die Mutter.

Jeder Krankenhausaufenthalt des Jungen stellt das komplette Familienleben auf den Kopf. Denn zur Familie gehören auch noch Sebastians Zwillingsschwester Amy sowie die zwölfjährige Sarah und die achtjährige Celina. Eine Herausforderung, der sich die Eltern mithilfe der Familie und von Freunden stellen.