Siegfried Pfüller - das wandelnde Gedächtnis von Burkhardtsdorf

Der 75-Jährige bringt sich seit Jahrzehnten zum Gemeinwohl des Ortes ein. Nun durfte er sich ins Goldene Buch eintragen.

Von Petra Wötzel

erschienen am 16.12.2016



Burkhardtsdorf. Mit einer besonderen Auszeichnung hat sich die Gemeinde Burkhardtsdorf bei Siegfried Pfüller für seine langjährige zuverlässige, kommunale Arbeit bedankt. Dem 75-Jährigen wurde die Ehre zuteil, sich mit einem persönlichen Eintrag im Goldenen Buch der Stadt zu verewigen. "Die Ehrung kam völlig überraschend, damit hatte ich nicht gerechnet. Aber natürlich freue ich mich sehr darüber, dass mein Wirken und meine Arbeit anerkannt wird", sagt der Jubilar.

Für die Würdigung vorgeschlagen wurde er vom Ortschaftsrat. "Siegfried Pfüller engagierte sich in vielen Belangen für Burkhardtsdorf. Zwei Wahlperioden war er Vorsitzende des Ortschaftsrates. Auch heute ist er noch für seinen Ort und die Kirchgemeinde aktiv", sagt der Ortsvorsteher von Burkhardtsdorf Hendrik Drechsel. Wichtig für den Ort sei die Übernahme des Bildarchives gewesen. Mit vier ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen brachte Siegfried Pfüller Ordnung und System in die etwa 1000 Fotos.

Die Arbeitsgruppe Ortsarchiv arbeitet auf, sortiert nach Sachgebieten und digitalisiert vorhandenes Bildmaterial. Aktuelle Veränderungen in Burkhardtsdorf, Meinersdorf und Kemtau/Eibenberg werden für die Nachwelt festgehalten.

"Zur 800-Jahrfeier des Ortes brachte sich Siegfried Pfüller besonders ein", betont Hendrik Drechsel. Der heutige und der ehemalige Ortsvorsteher waren anlässlich des Jubiläums im Jahr 2009 Initiatoren eines Buches über Burkhardtsdorf. Mit seinem Wissen bereicherte Siegfried Pfüller die Chronik "Burkhardtsdorf im Wandel der Zeit".

Es wird nicht das einzige Buch bleiben. Gegliedert in einzelne Sachgebiete soll die Geschichte und Entwicklung der Ortes detailliert aufgeschrieben werden. In Vorbereitung ist bereits eine Publikation über die letzten Wochen des Krieges und dem nachfolgenden Neubeginn. "Ich bin sehr gespannt, ob wir damit Interesse für die Ereignisse der damaligen Zeit wecken können", sagt der gebürtige Gornsdorfer, der seit seinem zehnten Lebensjahr in Burkhardtsdorf wohnt und sich schon als Jugendlicher für die Geschichte des Ortes interessierte. Zahlreiche Informationen, Fotos und Schriftstücke bekam Siegfried Pfüller von Mutter und Großmutter. Er kann viel über den Ort, der für ihn Heimat ist, erzählen.

"Burkhardtsdorf war früher ein durch die Strumpfindustrie bedeutender und vor allem im Vergleich zu Nachbarorten reicher Industriestandort. In den 1920er Jahren hat zum Beispiel Gelenau von Burkhardtsdorf Geld für Straßenbauarbeiten bekommen", berichtet der Diplom-Ingenieur für Maschinenbau. Bereits 1905 gab es ein Stromwerk, bis dahin diente vor allem die Wasserkraft des Dorfbachs als Energiespender. Die Zwönitz kann friedlich, aber auch wild sein, das haben schon die Vorfahren erlebt. So verhinderte nach dem Dreißigjährigen Krieg ein Hochwasser den Bau einer Kirche. Das gesamte Material verschwand in den Fluten. "Die Intensität der Wassers ist noch immer da, aber die Abstände des Auftretens von Hochwasser sind deutlich kürzer geworden", so Siegfried Pfüller. "Manchen Hochwasserschutzmaßnahmen stehe ich skeptisch gegenüber. Die Erfahrung zeigt, dass Wasser sich immer einen Weg sucht."