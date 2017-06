Sprach-Klinik investiert acht Millionen Euro für Kinder

Bis 2020 will das Unternehmen Eubios massiv den Standort in Thalheim ausbauen. Schon heute werden im Jahr dort etwa 650 Kinder mit Sprachstörungen im Jahr therapiert. Doch das ist nicht das Ende der Fahnenstange.

Von Jan Oechsner

erschienen am 20.06.2017



Thalheim. Störungen in der Sprache - bei Satzbildung oder Grammatik; dazu das bekannte Stottern. Oder: Einwortsätze in einer Handy-Smiley-Welt. Das Sprechen fällt immer mehr Kindern immer früher immer schwerer. Das spüren auch die Experten von Eubios. "Zur Jahrtausendwende waren unsere Patienten im Schnitt etwa zwölf Jahre alt. Heute sind sie fünf bis sechs Jahre jünger. Der Umgang mit Smartphones, Computern und anderen Techniken ist eine der Ursachen, dass Kinder immer häufiger richtiges Reden verlernen", so Eubios-Geschäftsführerin Ingrid Hauschild.

Auf diese Entwicklung reagiert das Unternehmen mit Sitz in Crimmitschau, will den in der Sprachheilkunde traditionsreichen Standort Thalheim massiv ausbauen - etwa sieben Millionen Euro sollen in insgesamt drei neue Häuser bis 2020 investiert werden: Gruppenräume, logopädische Einzeltherapien, dazu Seminar- und Bewegungsräume. Dazu soll es ein weiteres Bettenhaus geben sowie 34 neue Stellplätze für Besucher oder die Kinder begleitende Eltern. Die Einrichtung der Gebäude soll nochmals etwa eine Million Euro kosten, so Hauschild.

In dem Gebäude der einstigen Thalheim Bau GmbH wird bereits gebaut, auf einem Feld dahinter sind Flächen reserviert. Dort muss aber erst ein Bebauungsplan erstellt werden, auch eine Änderung des Flächennutzungsplans ist erforderlich. Einen entsprechenden Beschluss hat der Thalheimer Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung bereits gefällt.

Seit 2001 betreibt Eubios die Reha-Fachklinik in Thalheim. "In diesen Jahren hat sich die Einrichtung erfolgreich in der deutschen Reha-Landschaft positioniert", sagt Hauschild weiter. Damals habe man mit etwa 180 kleinen Patienten im Jahr begonnen. "Heute sind es etwa 650. Mit den neuen Investitionen reagieren wir auf den neuen Bedarf, werden mittelfristig fast 1000 kleine Patienten therapieren können."

Es ist nicht die erste Investition am Standort Thalheim: 2001 wurden etwa 1,3 Millionen in die Villa gesteckt, etwa eine Dekade später 2,5 Millionen Euro in neue Bettenhäuser plus Parkplätze.

Eubios hat das 1967 gegründete logopädische Sanatorium, in welchem Kinder mit Sprachstörungen aus der gesamten DDR behandelt wurden, übernommen. Das Unternehmen, welches nach eigener Aussage eines von nur zwei in Deutschland dieser Art ist, hat Standorte auch in Crimmitschau und Grünhain. Die Stadt Thalheim und die Region partizipiere auch vom deutschlandweiten Patientenaufkommen und den Besuchern - etwa durch den damit verbundenen Tourismus.