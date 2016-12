Stadthalle wird ins Zentrum integriert

Eine Treppe von der Unteren Hauptstraße hoch zum Gebäude soll den Kulturtempel aufwerten. Nicht das Einzige, was für Belebung sorgen könnte.

Von BJörn Josten und Jens Uhlig (Fotos)

Oelsnitz. Die Stadthalle Oelsnitz ist das kulturelle Herz der ehemaligen Bergbaustadt. Auch architektonisch hat das Gebäude seinen Reiz. Gemeinsam mit dem Rathaus bildet es ein innerstädtisches Ensemble, das zurzeit nicht optimal zur Geltung kommt. So schätzt es die Landschaftsarchitektin Tina Bergmann ein. Und: "Es fehlt eine Verbindung zum Zentrum", ergänzt die Frau von der Leipziger Arbeitsgruppe Landschaftsarchitekten. Die wurde mit einer Neugestaltung des Stadthallenumfeldes beauftragt und hat in der jüngsten Ratssitzung die Vorplanungen präsentiert.

Von der Unteren Hauptstraße zur Stadthalle ist demnach ein Treppenaufgang mit Plateau geplant. Das soll zum einen eine klare Sichtachse vom Zentrum zum Veranstaltungstempel schaffen und zum anderen den Zugang deutlich aufwerten. Das Plateau wird mit in den Boden eingelassenen Wasserfontänen bestückt. Damit wird - so die Hoffnung der Planer - das Areal belebt. Der Gedenkstein für die Opfer von Gewaltherrschaft wird in den unteren Treppenbereich integriert und damit deutlich aufgewertet.

Die Treppenaufgänge sollen links und rechts bepflanzt werden. Neben diesem Aufgang ist auch eine querverlaufende Wegverbindung vorgesehen. "Somit wollen wir die Barrierefreiheit vom Rittergut her gewährleisten", erklärt Bergmann. An diesem Weg werden einige Bänke platziert. Die Ausstattung orientiere sich dabei an dem, was bisher schon vorhanden ist.

Der Baum- und Strauchbestand wird erhalten. Während die Bäume gänzlich unangetastet bleiben, werden die Rhododendron-Sträucher teilweise versetzt.

Nach aktuellem Planungsstand muss die Stadt Oelsnitz für die Umgestaltung des Stadthallenumfeldes mit Kosten in Höhe von rund 250.000 Euro kalkulieren. "Im Haushalt ist für diese Zwecke eine Position vorgesehen", sagt Bürgermeister Bernd Birkigt. Die Finanzierung fuße im Wesentlichen auf zwei Säulen: dem Investpaket und den Ausgleichsbeträgen, die im Sanierungsgebiet "Kernstadt" fällig wurden.

Die Resonanz im Stadtrat auf die Vorstellung der ersten Überlegungen war positiv. Speziell die Wasserfontänen stießen auf große Zustimmung, seien sie doch bei schönem Wetter dazu geeignet, vor allem Kinder mit ihren Eltern anzulocken. Laut Thomas Illmann, Sachgebietsleiter Bauverwaltung, ist die Umsetzung 2017/2018 geplant. Jedoch stehe noch die denkmalschutzrechtliche Genehmigung aus. Der Stadthallenkomplex, inklusive Umgebung, steht unter Denkmalschutz.