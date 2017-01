Städte planen neue Tempo-30-Strecken

Mehr Sicherheit vor Schulen und Altenheimen? Eine Gesetzesnovelle gibt Kommunen die Möglichkeit, auf die Bremse zu treten. Viele machen das. Und Stollberg?

Von Mario Ulbrich

erschienen am 16.01.2017



Stollberg. Die Pestalozzischule in Aue liegt an der viel befahrenen Bundesstraße 101. Teilweise auf drei Spuren rollt der Verkehr in Richtung Schwarzenberg. Wer über die Straße will, braucht flinke Beine und gute Nerven. Zurzeit wird die "Pesta" saniert, aber künftig sollen hier Erst- bis Viertklässler zur Schule gehen. "Deshalb planen wir, an dieser Stelle Tempo-30-Schilder aufzustellen", sagt Aues Oberbürgermeister Heinrich Kohl (CDU).

Bislang war es nahezu ein Ding der Unmöglichkeit, den Verkehr auf Bundes-, Staats- oder Kreisstraßen unter Tempo 50 zu drosseln. Machbar war das nur, wenn die Kommunen nachweisen konnten, dass es sich um einen Unfallschwerpunkt handelt. Sprich: Das Kind musste erst unter die Räder gekommen sein.

Nachdem der Bundesrat die sogenannte Tempo-30-Novelle verabschiedet hat, kann von dieser Regel abgewichen werden. Bedingung ist nur, dass sich an den fraglichen Straßenabschnitten Kitas, Schulen, Krankenhäuser oder Altenheime befinden. "Darauf haben wir seit langem gewartet", sagt der Auer OB.

Stadtrat Tobias Andrä (parteilos) hat eine Liste mit weiteren drei Standorten eingereicht, die auf Tempo 30 geprüft werden sollen. Dies betrifft die Grund- und Oberschule Aue-Zelle, Grundschule und Hort Auerhammer sowie die Kita Abenteuerland in der Gellertstraße. "Wir haben auch verschiedene Hinweise aus der Bürgerschaft", sagt Kohl.

Im benachbarten Schwarzenberg hat Oberbürgermeisterin Heidrun Hiemer (CDU) angekündigt, die neue Tempo-30-Regelung werde für die Stadt ein großes Thema in diesem Jahr. Als neuralgischer Punkt gilt zum Beispiel die Stadtschule, die an der Staatsstraße 274 liegt. "Wir werden in den nächsten zwei Monaten überprüfen, wo neue Tempo-30-Schilder sinnvoll sind", sagt Hiemer.

Eile tut nicht Not, denn obwohl die Bundesratsnovelle im September verabschiedet wurde, ist die dazugehörige Verwaltungsvorschrift noch nicht erschienen. Sie wird in den nächsten Wochen erwartet. Betroffen sind auch nicht alle Orte. Kommunen mit weniger als 10.000 Einwohnern müssen sich mit ihrem Tempo-30-Anliegen in der Regel an den Landkreis wenden. Städte, die über eine eigene Verkehrsbehörde verfügen, können die Geschwindigkeitsbegrenzungen selbst anweisen.

Die meisten Fälle werden derzeit in Zschopau geprüft. Laut Oberbürgermeister Arne Sigmund (parteilos) geht es um drei Stellen an der Staatsstraße 228 (Andersen-Nexö-Oberschule, Gymnasium Zschopau, Kita "Pfiffikus") und jeweils eine an der Kreisstraße 8173 (Grundschule Zschopenberg) sowie an der Kreisstraße 8172 (Kita "Bienenhaus").

Für die Kreisstadt Annaberg erklärte Stadtsprecher Matthias Förster, man prüfe verschiedene Bereiche. In Stollberg sieht man keinen Handlungsbedarf. "Unsere Einrichtungen befinden sich zum Großteil schon in Tempo-30-Zonen", sagte Ordnungsamtsleiterin Ina Seibold. Ähnlich formuliert es die Marienberger Stadtsprecherin Gisela Clausnitzer: "Derzeit liegen uns keine diesbezüglichen Anträge vor."

In der Vergangenheit hatten sich viele Städte mit dem Verkehrszeichen "Achtung, Kinder!" beholfen. "Dieses hat eigentlich eine höhere Bedeutung als Tempo 30", erläutert der Zschopauer OB Sigmund. "Der Fahrzeugführer hat hier seine Geschwindigkeit so einzurichten, dass er jederzeit gefahrlos anhalten kann. Dabei steht ihm nicht mal die sogenannte Schrecksekunde zu."

Seine Amtskollegin Hiemer gibt zu bedenken: "Viele Fahrer wissen nicht, dass sie bei diesem Zeichen praktisch schon auf der Bremse stehen müssen." Daher wird die neue Möglichkeit, Tempo 30 anzuordnen, grundsätzlich überall begrüßt.