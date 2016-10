Stasi-Akten: Interesse ist ungebrochen

Am 1. Januar 1992 konnten Bürger erstmals einen Antrag auf Einsicht in die Unterlagen stellen. Fast 25 Jahre später gibt es noch viele, die Gewissheit wollen. Angst vor der Wahrheit haben sie nicht.

Von Kathrin Neumann

erschienen am 20.10.2016



Thalheim. Es kam ihm gleich komisch vor. Damals, an einem kalten Januartag Ende der 1970er-Jahre im Wehrkreiskommando. Der junge Mann hatte sich erst 14 Tage zuvor, an Silvester verlobt. Im engsten Familienkreis. "Bei der Musterung wussten die das schon und hatten natürlich ein Druckmittel gegen mich", berichtet der 55-Jährige heute. Nun, mehr als 30 Jahre später, will er wissen, durch welche Kanäle die Information gesickert ist. Also hat er nun einen Antrag auf Akteneinsicht bei der Behörde für die Stasi-Unterlagen gestellt. "Ich habe zwei Leute im Verdacht. Wenn sich das bestätigt, wird es eine Aussprache geben."

Er war nicht der Einzige. So viel Ansturm an einem Tag erlebt das Thalheimer Rathaus sonst wohl nur bei einer Wahl. Rund 100 Menschen haben diese Woche das Beratungsangebot des Landes- und des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen genutzt und sich über Akteneinsicht und Rehabilitierungsmöglichkeiten informiert. Allein mehr als 80 Anträge auf Akteneinsicht haben die Mitarbeiter mit nach Chemnitz genommen. Julia Schütz erklärt: "Wir brauchen dazu nur ein gültiges Personaldokument und die früheren Wohnanschriften. Wenn es nichts weiter zu klären gibt, dauert das fünf Minuten."

Der Wunsch nach Gewissheit lässt die Menschen mehr als 25 Jahre nach dem Ende der DDR nicht los. Zwar hat sich die Zahl vom Jahr 1992, als fast 1 Million Anträge auf Akteneinsicht eingingen, relativiert: 2015 waren es 62.544 Anträge. Doch das Interesse, bestätigt Dagmar Hovestädt, die beim Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen Pressesprecherin ist, ist nach wie vor groß.

Vor allem wenn die Behörde zu den Menschen kommt. "Ich wäre dafür jetzt nicht extra nach Chemnitz gefahren, aber weil die schon mal hier sind, hab ich mich nun endlich durchgerungen", sagt ein 65-Jähriger. Auch er hat einen Verdacht, dass sich in den Unterlagen etwas über ihn finden lässt. "Meine Mutter hat mich mal über die Arbeit ausgefragt und dabei Dinge gesagt, die ich ihr mit Sicherheit nicht gesagt hatte." Er hätte gern gewusst, wer ihr das erzählt hat. Hat er keine Angst vor der Wahrheit? Droht die Gewissheit nicht, das Miteinander heute zu vergiften? "Nein", sagt er. "Das ist so lange her. Ich bin einfach neugierig." Dagmar Hovestädt ergänzt: "Es kann auch erleichternd sein, zu erfahren, dass derjenige, den man in Verdacht hatte, sich schützend verhalten hat. In jedem Fall muss das eigene Leben ein Stückweit neu erzählt werden."

Inzwischen kommt die nächste Generation, die Anträge auf Akteneinsicht für ihre verstorbenen Eltern oder Großeltern stellt. Doch das ist nur möglich, wenn ein berechtigtes Interesse nachgewiesen wird. Dies gilt für den älteren Herrn aus Thalheim. Die Tränen steigen ihm in die Augen, als er von seinem Sohn erzählt, der vor zwölf Jahren starb. "Er hatte die Ausreise beantragt. Drei Jahre haben sie ihn zappeln lassen, am 7. Oktober 1988 durfte er raus", sagt der 80-Jährige. "Ich habe für mich und meinen Sohn einen Antrag auf Akteneinsicht gestellt. Ich will einfach Gewissheit haben."

Die Antragssteller müssen jedoch Geduld haben. Wer eine umfangreiche Akte hat, erhält die Einsicht nach zwei bis drei Jahren. "Das betrifft etwa 40 Prozent aller Anträge. Der Antragssteller reiht sich dann in die Schlange von etwa 40.000 vor ihm ein", erläutert Pressesprecherin Dagmar Hovestädt.

Dabei ist dieser Antrag die eine Sache. Die andere ist jener auf Rehabilitierung. Dies liegt vor allem in den Händen des Landesbeauftragten, für den Utz Rachowski an diesem Tag in Thalheim ist. Während politischen Häftlingen bekannt sei, welche Ansprüche sie haben, wüssten nur wenige, dass es solche auch in beruflicher und verwaltungsrechtlicher Hinsicht gibt. "Ein Beispiel: Wenn einer aus politischen Gründen vom Ingenieur zum Heizer runtergestuft wurde, kann er Rentenausgleich beantragen", sagt Rachowski. Das sei vielen nicht klar. Ähnliches gilt, wenn aus politischen Gründen Vermögen beschlagnahmt wurde. Betroffene sollten sich aber sputen: Die SED-Unrechtsbereinigungsgesetze laufen am 31. Dezember 2019 aus, sodass alle Anspruchsberechtigten bis dahin ihre Anträge gestellt haben sollten.