Stereoact-DJs legen fÃ¼r ZwÃ¶nitzer Ferienkinder auf

Stereoact-DJs legen für Zwönitzer Ferienkinder auf

erschienen am 10.10.2016



Zwönitz. Für rund 200 Jungen und Mädchen aus den Horten und Kitas von Zwönitz, Brünlos, Dorfchemnitz und Hormersdorf war am Montag in der Turnhalle der Zwönitzer Grundschule Party angesagt. Für etwa anderthalb Stunden legte das DJ-Duo Stereoact alias Rico Einenkel und Sebastian Seidel zuerst auf und erfüllte im Anschluss unzählige Autogrammwünsche. Die Veranstaltung fand im Rahmen der Ferienspiele der Zwönitzer Kita "Regenbogen" statt.

Bevor der bekannteste Hit des Duos aus dem Erzgebirge "Die immer lacht" durch die Lautsprecher schallte, hatten die Hortkinder aus dem Zwönitzer Karnevalsverein zum Stereoact-Titel "Der Himmel reißt auf" eine Showeinlage vorbereitet. Die Musik kam bei den Kleinen super an und setzte alle in Bewegung. (jeuh)