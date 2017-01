Stollberg ist nun das "Las Vegas" im Kreis

Große Kreisstadt - Große Spielstadt: Im Ort an der A 72 hängen die meisten Spielautomaten pro Einwohner im Landkreis. Das sagt eine neue Statistik. Doch die hat auch Tücken.

Von Jan Oechsner

erschienen am 23.01.2017



Stollberg. Undine Harzendorf ist baff. "Das überrascht mich sehr", so die Expertin der Suchtberatung Sprungbrett in Stollberg. Vom Flipperautomat bis zum Einarmigen Banditen: Die Große Kreisstadt ist nun auch die Große Spielstadt - im gesamten Erzgebirgskreis.

Das geht aus einer neuen Untersuchung des Arbeitskreises Spielsucht aus Unna hervor. Diese erfasst die Zahl der Glücksspielgeräte von insgesamt 1643 deutschen Kommunen. Sieben davon sind aus dem Erzgebirgskreis - Stollberg ist führend: Die Große Kreisstadt weist mit 203 Einwohnern pro angemeldetes Spielgerät die höchste Dichte auf.

Stollberg folgen in der Unnaer Untersuchung Aue und Annaberg. Zwönitz - vor etwa sechs Jahren noch das "Las Vegas" des Erzgebirgskreises - hat nun die geringste Dichte von Spielautomaten im Stadtgebiet (siehe Grafik). Allerdings ordnet Wolfgang Triebert, der Zwönitzer Bürgermeister, die Zahlen neu ein. "Die Tabelle aus Unna hat den Stichtag 1. Januar 2016. Da war eine der beiden Zwönitzer Spielhallen aber gerade geschlossen. Diese wird mittlerweile wieder mit neun Geräten betrieben." Nur, so Triebert, beanspruche Zwönitz trotzdem den Titel, die wenigsten Spielautomaten pro Einwohner zu haben. "Rechnet man diese neun Geräte hinzu, so hat Zwönitz immer noch mit 580 die höchste Einwohnerzahl je Spielgerät." Insgesamt gibt es im Erzgebirgskreis in den erfassten Städten 257 Automaten. Vor sechs Jahren waren es 235 - allerdings waren damals nicht nur sieben Kommunen wie jetzt, sondern zehn im Erzgebirgskreis erfasst. Es ist also von einer deutlichen Zunahme auszugehen.

Das merkt auch das Landratsamt - nennt steigenden Geldbedarf für Suchtberatungsstellen. "2016 wurden vier dieser Einrichtungen von uns mit insgesamt 529.000 Euro und vom Freistaat mit 439.000 Euro bezuschusst", sagt Stefan Pechfelder, Sprecher im Landratsamt. 2015, so neueste Angaben, kümmerten sich diese Beratungsstellen insgesamt um 68 pathologische Spielsüchtige.

Auffällig: Schwarzenberg hat in der Erfassung deutlich zugelegt. Im Jahr 2010 gab es dort nur 14 Spielautomaten, jetzt sind es 48. Die Stadt hat eine einfache Erklärung: Ende 2010 wurde ein Casino im Ringcenter eröffnet - 2011 kam anderswo noch eine kleinere Spielhalle dazu. Ob weitere Ansiedlungen kommen, ist derzeit aber unklar. In Schwarzenberg gibt es momentan aber nur eine Gaststätte mit Spielautomaten.

Das wiederum ist zumindest gegen den Trend, sagt Undine Harzendorf von der Beratungsstelle in Stollberg. Derzeit betreue man 20 Leute mit einer Spielsuchtproblematik. "Viele haben sich für Spielhallen sperren lassen, damit die Versuchung kleiner wird. Nur: Der Trend bei Gerätebetreibern ist, zunehmend Geräte in Gaststätten aufzubauen. Damit sind die Verlockungen für viele Süchtige doch wieder da."

Übrigens: Viele Städte verdienen am Glücksspiel - Annaberg etwa hat eine Vergnügungssteuer, Stollberg seit 1993 eine Spielgerätesteuer, sogar mit neuer Rekordeinnahme in den vergangenen beiden Jahren: jeweils 48.000 Euro. Wohin das Geld fließt? In den allgemeinen Haushalt, so Stadtsprecher Rainer Kunz. "Suchtberatungsstellen bezuschusst die Stadt Stollberg aber nicht."