Telekom bekommt Anschluss fÃ¼r BÃ¤ckerei-Firma nicht gebacken

Telekom bekommt Anschluss für Bäckerei-Firma nicht gebacken

Das Unternehmen Weißbach wollte neue internetgestützte Kassensysteme in den fünf Back-Filialen installieren. Doch dann war die Zentrale fast zehn Tage telefonisch von der Außenwelt gekappt. Ein doppeltes Problem, wenn der Auftragnehmer ein großer Telefonkonzern ist.

Von Jan Oechsner

erschienen am 06.09.2016



Stollberg. 3400 Brötchen, 350 Brote, fast 600 Stück Kuchen. Backen. Liefern. Verkaufen. Dazu große Firmenkunden mit hungrigen Mitarbeitern wie Henka, Murr Elektronik, Tischlein Deck Dich. Das ist das Tagwerk der 30 Mitarbeiter des Back-Unternehmens Weißbach in den fünf Filialen. Das muss fünf Mal die Woche organisiert werden - von der Bestellung des Mehls bis zur End-Abrechnung.

Doch was tun, wenn plötzlich weder Fax noch Telefon funktionieren? Und das fast zehn Tage lang? "Das war überhaupt nicht lustig", sagt Frank Wurdinger, einer der beiden Geschäftsführer. Dann erzählt er seine Geschichte.

Wie alle Firmen der Branche muss auch Weißbach - so will es das Finanzamt - auf ein manipulationssicheres, internetgestütztes Kassensystem umstellen. Also wurden für 25.000 Euro sechs dieser Geräte, die auch eine interne Bestell- und Überwachungsfunktion haben, gekauft. Die Firma ist Kunde der Telekom, also gab sie den Auftrag dorthin, das Kassensystem zu installieren. Der Plan: Am 23. und 24. August sollten alle Geräte in den einzelnen Filialen miteinander mit sogenannten Routern, die die Verbindung zum Internet regeln, verbunden werden.

Doch einer dieser Router, ausgerechnet der für die Firmenzentrale am Postplatz, fehlte in der Telekomlieferung. "Der gleichzeitig georderte Techniker musste wieder gehen, trotzdem hatte die Telekom zentral das Sendesignal schon umgestellt. Plötzlich ging bei uns gar nichts mehr: weder Telefon noch Fax."

Es begann eine Odyssee - intern und extern. "Eigentlich wollten wir mit dem Kassensystem pro Tag zwei Stunden Arbeitszeit einsparen, weil wir bisher das ganze Geschäft von Bestellungen bis Lieferungen über Telefon und Fax abgewickelt haben. Nun hatten wir richtig Mehrarbeit", so Wurdinger. Denn alles musste so mit Handys abgewickelt werden, von außen konnte keiner mehr anrufen. Ganz nebenbei kümmerte sich Wurdinger um die Problemlösung mit der Telekom. "Erst erreichte ich deren Servicenummer, dann wieder einen ganzen Tag nicht. Schließlich wurde mir gesagt, ich solle in Chemnitz im T-Shop selbst einen Router kaufen". Aus Verzweiflung tat er das. Kosten: 220 Euro. "Kurze Zeit später aber kam von der Telekom der eigentlich bestellte Router. Da hatte ich also zwei, aber dafür keinen Techniker." Schließlich sollte einer am 31. August kommen - mittlerweile acht Tage nach dem Start des Auftrages. "Der Techniker kam zwar dann erst am nächsten Tag, aber er kam."

Am 1. September kurz nach 8.30 Uhr klingelte dann erstmals wieder ein Telefon in der Bäckerei-Zentrale. "Das war ein schöner Klang", so Wurdinger. Diese Woche soll dann auch das Kassensystem laufen.

"Freie Presse" hat seit vergangenen Freitagmittag versucht, von der Telekom eine Stellungnahme zu bekommen - leider bislang ohne Erfolg. "Leider habe ich noch keine Antwort erhalten und kann nur noch um etwas Geduld bitten", so Pressesprecher Rainer Knirsch gestern am späten Nachmittag.