Thalheim: Passanten mit Softairwaffe bedroht

erschienen am 19.11.2016



Thalheim. Am Freitagabend hat ein 29-Jähriger mehrere Passanten auf der Bahnhofstraße in Thalheim mit einer Pistole bedroht. Nach Zeugenaussagen soll der Mann zudem Schüsse in die Luft abgegeben haben. Wie die Polizei berichtet, verlief eine eingeleitete Fahndung zunächst erfolglos. Allerdings ging nur wenig später ein Hinweis bei der Polizei ein, wonach ein Mann mit einer Pistole auf dem Eichenweg gesehen wurde. Die anschließenden Fahndungsmaßnahmen führten zum Erfolg und so konnte der 29-Jährige, der eine Softairwaffe bei sich führte, festgenommen werden. Ein durchgeführter, vorläufiger Drogentest verlief positiv. Der Tatverdächtige wurde nach der Blutentnahme in eine Klinik eingewiesen. Gegen ihn wird nun wegen Bedrohung ermittelt. Die Softairwaffe wurde sichergestellt. (fp)