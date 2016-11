Tote Frau im Beuthenbach gefunden

erschienen am 27.11.2016



Beutha. Zu einem grausigen Einsatz im Stollberger Ortsteil Beutha sind am späten Sonntagnachmittag Rettungskräfte und die Polizei gerufen worden: Im Dorfbach war eine tote Frau entdeckt worden.

Laut einem Sprecher der Polizei ging gegen 16.40 Uhr ein Notruf bei der Rettungsleitstelle ein. Etwa auf der Hälfte des Weges zwischen Firstenweg und Raumer Straße in Beutha war eine Person im Beuthenbach gefunden worden. Allem Anschein nach muss die Frau dort schon länger gelegen haben. 15 Kameraden der Feuerwehren Beutha und Oberdorf sowie Rettungsdienst und Polizei waren im Einsatz, um die Leiche schließlich zu bergen.

Die Obduktion muss nun klären, ob es sich bei der Frau möglicherweise um jene Person aus Beutha handelt, die seit zwei Monaten als vermisst galt. In der Nacht vom 5. auf den 6. Oktober hatte eine 77-jährige Seniorin ihre Wohnung in dem Stollberger Ortsteil verlassen und war seither nicht zurückgekehrt. Der Polizeisprecher bestätigte am Abend, dass die Ermittlungen nun genau in diese Richtungen gingen. (jeuh/kan)