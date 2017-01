Toter nach Wohnungsbrand in Oelsnitz/E. gefunden

erschienen am 11.01.2017



Oelsnitz/E. Nach einem Brand in einem Wohnhaus im erzgebirgischen Oelsnitz in der Nacht zu Mittwoch ist eine tote Person gefunden worden. Laut Polizei handelt es sich dabei offenbar um den 73-jährigen Wohnungsinhaber.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 3.45 Uhr wegen Rauchentwicklung zu dem Wohnhaus an der Äußeren Stollberger Straße gerufen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (fp)