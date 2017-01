Tour, CD, Festivals - Jante hat große Pläne für die Zukunft

Jan Thierfelder ist in Clubs und Wohnzimmern unterwegs. In den vergangenen zwei Jahren sind rund hundert Konzerte zusammengekommen. Nun will er so richtig durchstarten.

Von Björn Josten

erschienen am 18.01.2017



Stollberg. Seine Bühnentauglichkeit hat Jan Thierfelder in rund hundert Auftritten unter Beweis gestellt. So häufig hat er als Jante in den vergangenen zwei Jahren für Konzerte zur Gitarre gegriffen - ob auf Clubbühnen oder in Wohnzimmern. Zurzeit bastelt der Singer & Songwriter an seinem nächsten Karriereschritt. "Wir haben zuletzt drei Monate am Stück eine CD vorproduziert", sagt der Musiker. Es wurden Instrumente eingespielt, Songs arrangiert. "Das ist extrem umfangreich." Und eine Art musikalische Werkbank. Denn nicht immer werden die Songs so, wie vorab gedacht. "In unserem Fall sind sie sogar besser geworden", verrät Jante. Sein Akustikprojekt hat er für die Aufnahmen mit Instrumenten, wie Klavier oder E-Gitarre, erweitert.

Den Feinschliff bekamen die Songs in einem Studio in Sachsen-Anhalt mit dem Produzenten Lars Rettkowitz von KR Music. Den lernte Thierfelder bei einem Contest in Leipzig kennen. Ein doppelter Zufall. "Eigentlich sind solche Wettbewerbe nicht mein Ding und Lars ist zudem mit einer Hardrock-Band unterwegs", sagt Thierfelder. Trotzdem hat der Musiker und Produzent das Potenzial des ehemaligen Gornsdorfers erkannt und ihm eine Zusammenarbeit ermöglicht. Auf sein Urteil konnte sich Rettkowitz offenbar verlassen. Nach der Studioarbeit postete er in Sozialen Netzwerken: "German Pop-Music at its best!!"

Die EP, eine Art Mini-Album, soll im April das Licht der Welt erblicken und fünf Songs beinhalten. Zwei Songs werden als Single ausgekoppelt. Als Bonus soll jeweils eine Akustikversion mitveröffentlicht werden. Zudem werden Musikvideos entstehen. "Ohne geht es heute nicht mehr", weiß Jante. Vor allem nicht, wenn Konzertveranstalter, Festivalplaner oder gar Labels aufmerksam werden sollen. Und das ist das ausgewiesene Ziel des Musikers.

Dabei schränkt er sich keineswegs auf sein Akustik-Projekt ein: "Jante ist flexibel. Ich trete allein, zu zwei, zu dritt oder als Band auf." Jüngst gab es den ersten Bandauftritt in Bernburg. "Das hat gut harmoniert", verrät Thierfelder. Auch als Band bleibt Jante seinem Musikstil treu: Deutschpop mit anspruchsvollen Texten und Folk-Einflüssen. An dem Abend ist ein Live-Video entstanden, das auch als Referenz etwa für Festivalbewerbungen eingesetzt werden soll. Fünf Probehörer hat es bereits für das neue Material gegeben. "Alle waren begeistert", sagt Thierfelder. "Das einhellige Urteil war: Klingt nach Jante, hat sich aber weiterentwickelt."

Ab Samstag gibt es wieder Jante live. Dann startet die Tour mit Orion Walsh in Meißen. Insgesamt 13 Auftritte wird es geben; viele Wohnzimmerkonzerte und fünf öffentliche Konzerte. Am Sonntag (15 Uhr) spielt Jante in Stollberg für den Verein Menschlichkeit als Tradition in der Jakobikirche. "Ich freue mich sehr auf die Akustik in der Kirche", sagt er. Es folgen unter anderem zwei Auftritte in Chemnitz (23. Januar im Inspire auf dem Brühl und 26. Januar im Lokomov).

Im April ist dann die Release-Tour für CD geplant. Die startet im Volkshaus in Gornsdorf und führt unter anderem auch nach Chemnitz, Dresden, Leipzig, Hamburg und München. www.jantemusic.de