Trainer des Fitnessvereins führt Wanderer durch sein "Revier"

Am Sonntag bildet eine Wintererlebnistour den Auftakt für die 2017er-Wanderungen von "Freie Presse" und Kul(t)ourbetrieb. Die Route verspricht historische Einblicke und auch einen wunderschönen Ausblick - wenn das Wetter mitspielt.

Von Viola Gerhard

erschienen am 08.02.2017



Stollberg. Dieter Hertel hofft darauf, dass sich das Nebelwetter der vergangenen Tage bis zum Wochenende verzieht - will er den Teilnehmern an der 42. Erlebniswanderung von "Freie Presse" Stollberg und Kul(t)ourbetrieb des Erzgebirgskreises doch möglichst die "sehr schöne Aussicht auf Stollberg und Umgebung" zeigen, die sich vom "Goldenen Blick" aus bietet. Aber er ist optimistisch, verspricht der Wetterbericht doch allerbestes Wanderwetter.

Dieter Hertel ist Mitglied des Fitnessvereins Stollberg, der die Organisatoren der bereits 42. Erlebniswanderung unterstützt. Der Mitteldorfer kennt die Gegend von klein auf, sagt er. Zudem hat er bei der Auswahl der Route auf seine Kenntnisse als Walking-Übungsleiter gesetzt. "Ein Teil der Strecke wird auch von der Walkinggruppe genutzt", erklärt er. Also habe es kein Zögern gegeben, als die Organisatoren vom Kul(t)ourbetrieb beim Fitnessverein anfragten, ob er als Wanderleiter fungieren könne. Wandern sei vom Walking ja "nicht so weit weg".

Die Ausdauersportart Walking beziehungsweise Nordic Walking ist allerdings nur eine unter den Angeboten des Vereins, der sein Domizil in der Turnhalle des Stollberger Ortsteiles Mitteldorf hat. Die im Verein betriebenen Sportarten reichen von Step-Aerobic über Volleyball bis hin zum Rückensport. Rund 150 Mitglieder zählt der Fitnessverein aktuell, erklärt Heidrun Hertel, Dieter Hertels Ehefrau und Vereinsvorsitzende.

Etwa zehn Kilometer ist die mittelschwere Runde lang, die Dieter Hertel für Sonntag ausgesucht hat. Es gebe einige markante Punkte am Wegesrand, aber eigentlich heiße es ja, "der Weg ist das Ziel". Start ist am Parkplatz des Kreiskrankenhauses an der Jahnsdorfer Straße, die Route führt zunächst zur zwischen 1949 und 1954 erbauten Querenbachtalsperre. Hier will Dieter Hertel eine Pause einlegen, um die Wanderer mit historischen Aspekten des Bauwerks vertraut zu machen, das Stollberg und Umgebung mit Trinkwasser versorgt.

Über den Roten Weg und das "Hasendorf" geht es dann zur großen Rast am Anton-Günther-Stein, in dessen Nähe es auch besagte Aussicht auf Stollberg gibt. Der Stein wurde im Gedenken an den erzgebirgischen Volksdichter Anton Günther (1876 bis 1937) im August 1996 eingeweiht.

Auf dem Rastplatz werden die Teilnehmer zudem von Mitarbeitern des Kinder- und Jugendfreizeitzentrums Lugau in gewohnter Manier mit Rostern und Getränken erwartet.

Nochmals geschichtlich Interessantes will Wanderleiter Hertel am und über den Walkteich zum Besten geben. Über Schützen- und Postplatz geht es von da dann zum Ausgangspunkt am Krankenhaus zurück. Wie immer erhält jeder Wanderer eine Teilnahmeurkunde.

Treffpunkt für die Wintererlebniswanderung ist am Sonntag, 9 Uhr am Parkplatz am Krankenhaus, Jahnsdorfer Straße in Stollberg. Es ist keine Anmeldung erforderlich. Das Entgelt pro Erwachsener beträgt 1,50 Euro.