Transporter-Fahrer ignoriert Rotlicht an Bahnübergang - Erzgebirgsbahn leitet Gefahrenbremsung ein

erschienen am 21.12.2016



Thalheim. Ein Lokführer der Erzgebirgsbahn von Chemnitz nach Aue hat am Dienstagabend am Bahnübergang Thalheim/Salzstraße eine Gefahrenbremsung einleiten müssen, um einen Zusammenstoß mit einem Pkw zu verhindern. Das Fahrzeug war trotz Rotlicht über den Bahnübergang gefahren, teilte die Bundespolizei mit.

Laut Aussage des Lokführers soll es sich um einen weißen Transporter gehandelt haben. Genaueres konnte er auf Grund der Dunkelheit allerdings nicht erkennen. Es wird nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt. Zeugen werden gesucht. Hinweise bitte an die Bundespolizeiinspektion Chemnitz, Telefon 0371 4615105. (fp)