Tresorknacker lösen Brand in Schmuckgeschäft aus

erschienen am 24.11.2016



Oelsnitz/E. Unbekannte Diebe haben am Donnerstagfrüh beim Einbruch in ein Schmuckgeschäft im erzgebirgischen Oelsnitz offenbar einen Brand ausgelöst. Laut Polizei versuchten die Täter kurz vor 6 Uhr, gewaltsam einen Tresor in dem Wohn- und Geschäftshaus an der Bahnhofstraße zu öffnen. Dabei kam es offenbar zum Brand. Verletzt wurde niemand.

Vor Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr konnten die Täter fliehen. Die Feuerwehr konnte den Schwelbrand löschen. Aufgrund des Einsatzes musste die Bahnhofstraße zwischen Lutherstraße und Hedwigschachtstraße voll gesperrt werden. Angaben zum Schaden liegen noch nicht vor. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls dauern an. (fp)