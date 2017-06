Trotz Starkregen und Matsch - Faszination bleibt ungebrochen

Zum 40. Mal fand am Wochenende das Tischel-Fest statt. Diese Jubiläumsauflage hatte es in sich.

Von Petra Wötzel

erschienen am 06.06.2017



Auerbach. Anhaltender Starkregen, Windböen, matschiger Waldboden - das 40. Tischel-Fest wird den Besuchern lange in Erinnerung bleiben. Besonders ärgerlich: Die 25 Musiker von der Bergkapelle Thum, seit vielen Jahren treue Stimmungsmacher am Pfingstsonntag, und die empfindliche Technik mussten bei dem Wetter notgedrungen kapitulieren. "Es ist das erste Mal dass wir zum Pfingsttreffen keine musikalische Unterhaltung haben und das ausgerechnet an unserem Jubiläum", so der Vorsitzende des Heimatvereines Auerbach Christian Sehm, nach einer, wegen der Wetterprognose, schlaflosen Nacht. "Wir möchten uns deshalb bei allen Gästen für ihren Humor und das Verständnis und bei allen Helfern für ihren Einsatz bedanken", sagte er.

Doch trotz der bescheidenen Bedingungen: Es waren mehr als 400 Wanderer, die in Familie oder mit Freunden in den Abtwald bei Auerbach gepilgert sind. Die Faszination, die von der traditionellen Veranstaltung ausgeht, konnte auch der Regen nicht wegspülen. "Pfingsten ohne die Familienwanderung zum Tischel-Fest - undenkbar Da würde was fehlen", meint Andrea Giebler aus Gelenau. "Wir kommen wegen der Fischbrötchen und Speckfettbemmen", so die gut gelaunten Bewohner einer Burkhardtsdorfer Hausgemeinschaft. 8 Uhr, wegen des Regens ausnahmsweise eine halbe Stunde später als in den vergangenen Jahren, waren sie diesmal gestartet. Nach reichlich 60 Minuten hatten sie es, etwas nass, aber zufrieden, geschafft. Die 21-jährige Levinia Maski kann sich einen Pfingstsonntag nur zu Hause in der Wohnung gar nicht vorstellen. Die Burkhardtsdorferin ist im April 1996 geboren, bei ihrem ersten Tischel-Fest lag sie als wenige Wochen altes Baby noch im Kinderwagen, später saß sie im mit Birkenzweigen geschmückten Handwagen, dann im Bollerwagen oder beim Papa auf den Schultern. Zu den ersten, die im Abtwald eintrafen, gehörte Andreas Andersohn. 6.30 Uhr war er in Burkhardtsdorf gestartet, nach 40 Minuten hatte er sein Ziel erreicht. Seit 25 Jahren kommt er regelmäßig zum Treffen. "Es ist schön hier, ein zentraler Sammelpunkt von Naturfreunden, mit denen man reden und sich austauschen kann."

Und das soll auch so bleiben. Christian Sehm schaut positiv voraus: "Im nächsten Jahr wird es ein Tischel-Fest 40 + 1 geben. Und die Bergkapelle ist auch wieder mit dabei."