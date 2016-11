Turleyschule berät Fachkräfte von morgen

Was kann ein Schüler gut, welcher Beruf passt zu ihm und wie stehen die Chancen? In Oelsnitz ist das Alltag im Unterricht. Das istnichtselbstverständlich.

Von Björn Josten

erschienen am 25.11.2016



Oelsnitz. Kevin Melzer könnte einer der Jugendlichen werden, den die heimische Wirtschaft händeringend sucht. Denn der Zehntklässler der Turley-Oberschule möchte CNC-Zerspanungsmechaniker werden. Ein Berufsfeld, in dem den Unternehmen die Personalakquise Sorgen bereitet. Dass er nun in diesem Bereich eine Ausbildung sucht, ist dabei nicht naturgegeben. Denn ursprünglich wollte der 15-Jährige Kfz-Mechatroniker werden. Im Laufe der mehrjährigen Berufsorientierung an der Schule hat sich der Jugendliche neu orientiert. Die intensive Betreuung, aber auch ein Detail haben zu dem Sinneswandel beigetragen: An der Turley-Oberschule gibt es eine CNC-Maschine als Anschauungsobjekt.

Für ihr Engagement in dem Bereich wurde die Turley-Oberschule jetzt mit dem "Qualitätssiegel für Berufs- und Studienorientierung" ausgezeichnet, das sie für fünf Jahre inne hat. Insgesamt zehn Schulen in Sachsen wurden dieser Tage neu zertifiziert, drei davon im Erzgebirge. Ausgangspunkt ist eine Potenzialanalyse in der siebten Klasse, bei der Praxisberater die Stärken und Schwächen herausarbeiten. Es folgen Praktika, mehrere Praxistage im Beruflichen Schulzentrum und sonstige Angebote, wie Boys- oder Girls-Tage. "Wir ermuntern die Schüler auch, an der Woche der offenen Unternehmen teilzunehmen", sagt Jörg Zöbisch, der das Berufsorientierungsteam des Kollegiums koordiniert. "80 bis 90 Prozent der Schüler nutzen das mittlerweile." Die Schule selbst wiederum nimmt ebenfalls an der Aktion teil und präsentiert das "Unternehmen Schule".

Berufsorientierung an der Turley-Oberschule ist allerdings kein punktuelles Thema, sondern dauerhafter, fester Bestandteil des Schulalltags. Ein wichtiger Mosaikstein ist dabei der sogenannte Praxisberater als Hauptansprechpartner für die Schüler. "Der Praxisberater ist kein Lehrer, somit sind viel offenere Gespräche möglich", sagt Zöbisch. Das Konzept geht auf, wie Michelle Vogel bestätigt. "Die Praxisberater helfen uns bei Bewerbungen und schicken Stellenangebote. Das ist voll praktisch", sagt die Zehntklässlerin. Auch sie hat sich von ihrem ursprünglichen Berufswunsch verabschiedet und will sich nun für einen Job in einem Büro ausbilden lassen. "Ich wollte Krankenschwester werden, aber jetzt lieber Kauffrau. Vielleicht bei einer Versicherung." 30 Bewerbungen hat sie bereits auf den Weg gebracht, Mehr als ein paar Einladungen zu Eignungstests sind bisher nicht dabei herausgesprungen. Nichts, das die 15-Jährige nervös machen würde. "Zur Not mache ich eben Abi."

Diese Möglichkeit wird in der Berufsorientierung freilich auch aufgezeigt. Und selbst die ein oder andere Notausgangstür für diejenigen Schüler, die keinen Abschluss schaffen, wird aufgezeigt. Der Fokus liegt allerdings eindeutig auf regulären Ausbildungsgängen. Der Erfolg der Bemühungen ist zwar nicht messbar, aber zahlreiche positive Rückmeldungen ehemaliger Schüler sprechen laut Schulleiter Ulrich Siegel eine eindeutige Sprache. "Natürlich hören wir es gern, wenn uns auf Schulfesten von Ehemaligen erzählt wird, dass sie den Sprung in die Berufswelt geschafft haben", so Siegel.

"Aus Sicht der Wirtschaft ist die Arbeit, die hier an der Schule geleistet wird, unbezahlbar", betont Jana Dost, Geschäftsführerin der Industrie- und Handelskammer, Region Erzgebirge. Zum einen sei es von Vorteil, wenn die Jugendlichen wüssten, was sie wollen oder wenigstens, was sie nicht möchten. Zum anderen steigere ein fundierter Berufswunsch die Wahrscheinlichkeit, dass ein Azubi seine Lehre auch zu Ende bringe. Das sei nicht selbstverständlich (siehe Kasten).

Hilfe wünscht sich Siegel auch weiterhin aus der Wirtschaft. Bisher unterstützen die Turley-Oberschule rund 30 Unternehmen. Partner kann die Schule aus seiner Sicht nicht genügend haben. "Die Vielfalt der Angebote weckt ganz unterschiedliches Interesse bei den Schülern", weiß der Pädagoge. Das wichtigste sei, Leben in die Schule zu holen. Was das heißt, übersetzt Zöbisch: "Es fällt uns Lehrern nicht immer leicht, über die Berufswelt zu sprechen. Schließlich sind die meisten von uns von der Schule an die Uni und zurück zur Schule gegangen. Da weiß ein Bäckermeister einfach mehr über das Brötchen backen."