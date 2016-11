Verein zeigt den Besuchern seine Bahnen

erschienen am 07.11.2016



Gestern hat der Modelleisenbahnclub Zwönitz/Grünhain im Speicher-Fachzentrum in Zwönitz zu seiner ersten Modelleisenbahnausstellung dieses Jahr geladen. Vereinsvorsitzender Wolfgang Nahrstedt (Foto) sagte, es gebe weitere Veranstaltungen am 26. und 27. November von 10 bis 18 Uhr, dann ebenfalls im Zwönitzer Speicher. Der Verein selbst wurde 1986 gegründet, derzeit engagieren sich 15 Mitstreiter. Etwa 80 solcher Ausstellungen hat der Verein bisher auf die Beine gestellt. Ausgestellt wurde diesmal auf einer Fläche von etwa 220 Quadratmetern. Auf dieser waren fünf Einzelanlagen in den Spurgrößen H0, TT und N zu sehen. An einigen Anlagen konnten die Besucher die Züge auch selbst in Bewegung versetzen. Auf den Anlagen sind unter anderem die Region um Aue-Eibenstock sowie der Zwönitzer Bahnhof in den 1980er-Jahren zu sehen. (gudo)