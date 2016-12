Verkehrszentrums-Chef: Eltern stellen endlich eigenes Chaos ab

Das Hupen, Schimpfen, Autogedrängel ist vorbei: Die Kinder der Stollberger Dürer-Grundschule sind auf ihrem Weg zum Lernen wieder sicherer. Fast.

Von Jan Oechsner

erschienen am 14.12.2016



Stollberg. Gerd Lorenz, Chef des Verkehrszentrums Stollberger Land, hat sich die von Stadt und Schulleitung als chaotisch bezeichnete Situation zweimal angeschaut. Sein Fazit liest sich wie im Märchen. "Eltern, Großeltern, andere Personen, welche die Kinder zur Schule bringen, werden ihrer Sorgfaltspflicht gegenüber der schwächsten Gruppe im Straßenverkehr wieder gerecht."

Die Situation war lange Zeit eine andere: Denn zur Schule gibt es nur eine enge Zufahrt. Jeden Morgen drückte sich deshalb Stoßstange an Stoßstange, viele Eltern von insgesamt 400 Kindern wollten fast buchstäblich ihre Kleinen bis vor die Schultür fahren. Es wurde gehupt, gedrängelt, geschimpft. Laut Ordnungsamtschefin Ina Seibold parkten dort etliche Eltern auf Gehwegen, es habe leichte Zusammenstöße gegeben, Verwarngelder mussten eingefordert werden. Nur mit Glück ist keinem Kind etwas passiert.

Stollberg hat laut Lorenz eine Sonderstellung. Während etwa in Dorfchemnitz, Hormersdorf oder Lugau das Bringen der Kinder in die Schule gut klappt und es sich in Zwönitz gebessert hat - auch dort stoppten Eltern einfach im Halteverbot - sei das Elternverhalten in Jahnsdorf und eben vor allem in Stollberg noch immer ein Problem.

Die Stadt Stollberg selbst will im Januar einen Plan vorlegen, wie das Problem dauerhaft entschärft wird. "Eine große Lösung muss her", so Ordnungsamtschefin Ina Seibold. Gestern wurde im Rathaus dazu beraten. "Eines kann ich schon sagen: Der Fahrschulübungsplatz, der derzeit als Parkalternative für die Eltern zur Verfügung steht, wird besser ausgeleuchtet." Das war ja ebenso eine Forderung von Elternsprecher Ricky Auerswald wie auch die Möglichkeit zu prüfen, aus der für alle wichtigen Glückauf-Straße eine Einbahnstraße zu machen, um auf einer Spur Parkflächen einzurichten. Dazu wollte sich Seibold jetzt aber noch nicht äußern. Die Eltern und die Schule sollen in die Entscheidungsfindung aber auf jeden Fall mit eingebunden werden.

Gerd Lorenz nennt als weitere Möglichkeit den Parkstreifen an der Erich-Weinert-Straße. "Als ich vor Ort war, wurde dieser zu 96 Prozent nicht genutzt." Doch die wichtigste Botschaft hat der Experte an die Eltern: Sehen und gesehen werden sei Grundsatz im Straßenverkehr. "Mir ist vor Ort aufgefallen: Zu viele Kinder haben dunkle Kleidung an." Er appelliert an die Eltern: "Schützen Sie Ihre Kinder mit auffälliger Kleidung, in der sie in Dämmerung und in Dunkelheit rechtzeitig vom motorisierten Verkehrsteilnehmer gesehen werden können."