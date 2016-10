Vielfacher Wunsch nach mehr FachÃ¤rzten

Vielfacher Wunsch nach mehr Fachärzten

"Freie Presse" hat unter dem Titel "Wie lebt es sich in...? in einem weiteren Teil der Altkreis-Kommunen eine Umfrage zu dem Lebenverhältnissen gestartet. Generell fühlen sich die Bürger demnach wohl in der Gegend. Trotzdem gibt es Anregungen.

Von Björn Josten

Stollberg. Eine bessere medizinische Versorgung vor allem mit Fachärzten, eine Drogerie, ein Schwimmbad für Stollberg, eine gesicherte Nahversorgung im Dürer-Gebiet, schnelles Internet, mehr Kulturveranstaltungen oder ein Kino im Ort - die Wunschliste der Menschen in der Region ist lang. "Freie Presse" wollte nach der ersten derartigen Fragebogenaktion im Sommer im Zwönitztal jetzt von Bürgern aus Hohndorf, Jahnsdorf, Lugau, Neukirchen, Niederdorf, Niederwürschnitz, Oelsnitz und Stollberg - also grob gesagt, in den Orten entlang der A 72 - wissen, wie wohl sie sich fühlen. Der allergrößte Teil der Befragten fühlt sich in seinem Ort wohl. Das hat die nicht repräsentative Umfrage ergeben. Gefragt wurde in sechs Kategorien: Kommunale Verwaltung, Verkehr, Allgemeine Versorgung und Sicherheit, Arbeitswelt, medizinische Versorgung und Gesundheit sowie Freizeitmöglichkeiten. Die Umfrage hat eindeutig bestätigt: Die medizinische Versorgung, speziell mit Fachärzten, empfinden die Bürger als ausbaufähig.

Auch der Wunsch nach verbesserten Einkaufsmöglichkeiten, sei es für den täglichen Bedarf, Schuh- oder Bekleidungsgeschäfte sowie Haushaltswarenläden, scheint recht ausgeprägt zu sein. Einige der Umfrageteilnehmer bemängeln zudem das Freizeitangebot und wünschen sich mehr speziell für die Altersgruppen ab 40. Genannt werden sowohl Tanzveranstaltungen als auch Gaststätten. So fehle etwa in Oelsnitz ein Café oder eine Bar, die auch in den Abendstunden geöffnet hat.

Wenngleich es zahlreiche Wünsche nach verbesserten oder neuen Straßenverbindungen gibt, kritisieren mehrere Teilnehmer die Vielzahl der Baustellen in den Städten und Gemeinden. Wenn schon gebaut werde, dann müsse darüber wenigstens rechtzeitig und umfassend informiert werden.

"Freie Presse" ist ohnehin an vielen dieser Themen kontinuierlich dran. In den kommenden zwei Wochen wird sie sich speziell um die Anregungen aus der Fragebogenaktion kümmern und berichten.