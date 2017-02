Vier Oelsnitzer "Börsianer" lassen 1015 sächsische Teams hinter sich

Die Schüler vom Beruflichen Gymnasium Oelsnitz haben beim Planspiel Börse auf "Star Wars" gesetzt und richtig Kohle gemacht - virtuell versteht sich. Für ihren Platz 1 in Sachsen bekommen sie aber auch eine echte Prämie.

Von Kathrin Neumann

erschienen am 10.02.2017



Oelsnitz. Ben Knothe, Willi Knabe, Lukas Gelke und Ben Oettel hatten den richtigen Riecher. Sie haben auf "Star Wars" gesetzt. "Ich bin halt Fan. Und ich weiß, dass die Filme immer gehypt werden", sagt Ben Knothe. Und weil der neueste Film "Rogue One" genau einen Tag nach Ende des Planspiels Börse im Dezember 2016 herauskam, haben die vier Männer auf Aktien von Walt Disney gesetzt. Mit Erfolg. Das und noch ein weiterer Kniff brachten ihnen am Ende den Sieg beim sachsenweiten Planspiel Börse, an dem allein im Geschäftsgebiet der Erzgebirgssparkasse rund 800 Schüler in 143 Teams teilgenommen haben. Insgesamt haben die vier Gymnasiasten mit ihrem erspielten Gewinn von 58.662,14 Euro 1015 sächsische "Jung-Börsianer"-Teams hinter sich gelassen. Dafür sind sie gestern in Schneeberg ausgezeichnet worden.

"The gentlest men" haben sich die vier 18- und 19-Jährigen aus Brünlos, Oelsnitz, Lugau und Zwickau genannt, die am Informatikgymnasium gemeinsam den Wirtschaftskurs belegen. 50.000 virtuelle Euro galt es, gewinnbringend an die Börse zu bringen. Richtig stolz ist auch Fachlehrerin Steffi Lorenz, die schon einige Gruppen im Planspiel Börse betreut hat, das allerdings größtenteils in der Freizeit stattfindet. "Aber diese Vier sind wirklich drangeblieben und haben sich rein gekniet." So haben sie zunächst aus einer Liste von 100 möglichen Aktien jedes Unternehmen einzeln analysiert, sind dabei auch auf ihr zweites großes Anlagenpaket gestoßen, die Aktien des transatlantischen Stahlkonzerns Arcelor Mittal. "Die Aktie ist immer schön periodisch auf und ab gegangen, sehr gleichmäßig. Und wir sind eingestiegen, als sie gerade schlecht stand", erläutert Ben Knothe. Das und der "Star-Wars"-Film legten schließlich den Grundstein für ihren Erfolg.

Dennoch geben sich die Männer bescheiden. "Man könnte sagen, es war Glück", sagt Ben Knothe. "Wir sagen, es waren skills." Das bedeutet soviel wie Geschick oder Fähigkeiten. Am Ende hat es sie dann sogar so sehr gepackt, dass sie mehrmals täglich den Verlauf ihrer Aktien beobachtet haben. Dabei konnten sie ihre Verfolger herannahen sehen. Und dann kam der letzte Tag. "Wir waren gerade auf einem Schulausflug beim Gericht. Um elf war das Planspiel zu Ende. Und wir Vier standen draußen und haben auf unsere Handys gestiert", berichtet Ben Knothe. Für den Sieg gibt es nicht nur eine Geldprämie, sondern auch eine Reise nach London - für vier Tage, Anfang März.

Laut Steffi Lorenz nimmt das BSZ seit rund sechs Jahren am Planspiel teil. Die beste Platzierung sei mal ein 3.Platz im Erzgebirge gewesen. "Und nun der Sieg in Sachsen", freut sich die Lehrerin, die mit nach London fliegen darf. In den zehn Wochen von Anfang Oktober bis Mitte Dezember, in denen das Planspiel lief, ließ sie ihre Schüler weitgehend machen. Sie hatten eh ihre eigene Strategie: hohe Einsätze und möglichst wenige Transaktionen, denn die kosten Geld. "Ich hab nur zu ihnen gesagt, sie sollen sich einen Namen für ihre Gruppe ausdenken, für den ich mich nicht schämen muss", sagt Lorenz und lacht. Jedoch hat die Idee des Planspiels, junge Leute für den Aktienmarkt zu begeistern, bei den Vieren nicht so gut eingeschlagen. Zwar lerne man so die Zusammenhänge verstehen. Aber: "Das Planspiel war uns eine gute Lehre", sagt Willi Knabe. Und Ben Knothe ergänzt: "Man merkt, wie schnell das Geld auch weg sein kann." Im realen Leben Erspartes an der Börse anlegen? "Nein, danke", sagt Ben Knothe. "Wir sind definitiv keine Zocker."