Vom Wilden Westen der USA zum Abstecher ins Zwönitztal

International geht es in den methodistischen Gemeinden in den Bezirken Zwönitztal und Lößnitz zu. Mit Kate Harris betreut eine Amerikanerin die Gläubigen als Pfarrerin auf Probe.

Von Cristina Zehrfeld

erschienen am 25.10.2016



Zwönitz/Lößnitz. Der amerikanische Akzent ist nicht zu überhören. Doch wer mit Kate Harris spricht, mag es kaum glauben: Als die 27-Jährige vor einem Jahr nach Deutschland kam, waren ihre Kenntnisse der Landessprache praktisch Null. Inzwischen spricht sie fließend Deutsch.

Aufgewachsen in Ripley (Tennessee), hatte Kate Harris nach der Schule zunächst eine Bachelorausbildung in Christlicher Leitung (Christian Leadership) und Kommunikation in Nashville absolviert und danach ein vierjähriges Masterstudium Theologie in North Carolina begonnen. Fremdsprachenkenntnisse standen, wie in den USA üblich, erst spät auf dem Programm. "Ich war zum Beispiel 15 Jahre alt, als ich mit der ersten Fremdsprache begann: Spanisch." Das nützte ihr letztlich aber nicht viel, als sie sich im dritten Studienjahr - anders als viele ihrer Kommilitonen - für ein Auslandssemester in Amsterdam entschied.

Doch der Aufenthalt löste etwas aus: "Dabei habe ich festgestellt, dass ich gern in Europa bleiben würde." Die Niederlande waren dafür allerdings kein ideales Ziel, denn dort ist die methodistische Kirche nicht sehr stark vertreten. Also folgte vor einem Jahr der Wechsel nach Dresden, wo Kate Harris an den methodistischen Gemeinden Striesen und Bühlau ein Praktikum absolvierte. "Anfangs konnte ich kaum Deutsch sprechen, aber ich hatte Sprachkurse. Und die Kirchenarbeit besteht aus vielen Gesprächen. Da habe ich viel zugehört und gelernt." Anfangs war es trotzdem nicht leicht, gibt Kate Harris zu: "Ohne Sprache habe ich mich nicht wohl gefühlt, aber inzwischen geht das sehr gut." Und so konnte sie im September ihre dreijährige Zeit als Pastorin auf Probe antreten, was in etwa dem Vikariat der evangelischen Kirche entspricht.

Die Entsendung nach Zwönitz empfindet sie als angenehm, denn es gibt eine Parallele zur Heimat: "Ripley ist eine kleine Stadt mit etwa 10.000 Einwohnern." Selbst der Dialekt scheint kein Hindernis zu sein: "Ich komme ja aus den Südstaaten. Der dortige Dialekt hat ein bisschen das Western-Image. Vor dem erzgebirgischen Dialekt bin ich zwar gewarnt worden, aber ich finde ihn weniger schlimm als das Dresdnerische. Bis jetzt hatte ich jedenfalls keine Probleme."

Dabei steckt Kate Harris voll in der Arbeit, zu der neben den Predigten auch die Jugendarbeit zählt. Mit einem Effekt: "Die Jugendlichen sind begeistert und wollen von mir die englische Sprache lernen." Auch Pastor Jörg Herrmann empfindet die junge Amerikanerin als Bereicherung: "Wir sagen in unserer Gemeinde ja immer schon, dass wir eine weltweite Kirche sind. Jetzt wird das sichtbar." Tatsächlich leben von den weltweit über 80 Millionen Menschen, die zur methodistischen Kirchen gehören, nur rund 50.000 in Deutschland. "In den USA haben wir über eine Million", so Kate Harris. Neben ihrer Arbeit im Bezirk Zwönitztal mit den Gemeinden Burkhardtsdorf, Gornsdorf, Dorfchemnitz, Thalheim und Zwönitz ist sie mit einer Viertelstelle auch in den zum Bezirk Lößnitz gehörenden Gemeinden Lößnitz, Affalter und Niederdorf aktiv. In beiden Bezirken gibt es je etwa 350 Kirchenglieder und Kirchenangehörige.

Im Gegensatz zu Zwönitz sind im Bereich Lößnitz auch Flüchtlinge ein Thema, sodass Kate Harris sich vorstellen kann, hier etwas aufzubauen, was sie schon in Dresden initiiert hat: "Unter dem Motto 'Coffee and Conversation' hatte ich regelmäßige Treffs für Ausländer organisiert, in denen neben Leuten aus den USA, Skandinavien und Asien auch Flüchtlinge eingebunden waren."