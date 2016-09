Von Krieg bis Sauna-Explosion: Das Leben des Walter Reuther

Er erzählt und erzählt und erzählt. Aber das ist auch gut so, denn der hochbetagte Mann aus Erlbach-Kirchberg hat etwas zu sagen aus fast 90 Jahre Leben. Kurioses, Ernstes, Spannendes, Lustiges. "Freie Presse" hat sich diesem Mann und seinem Leben genähert.

Von Jan oechsner

erschienen am 17.09.2016



Erlbach-Kirchberg. Noch 19 Tage. Dann ist es soweit. Dann wird Walter Reuther gestandene 90 Jahre. "Ich stehe zu meinem Leben", sagt der Mann, der nie woanders lebte als in Erlbach-Kirchberg. Er wurde in einer Zeit geboren, als es noch ein Kirchberg ohne Erlbach gab, mit einem Bürgermeister, einer Schule, einer Brauerei. Er wurde in einer Zeit geboren, als noch eine preußische Regierung und das Haus Hohenzollern einen Vergleich über die sogenannte Fürstenabfindung geschlossen haben. Dieser Vertrag wurde am 6. Oktober 1926 unterschrieben.

Nur Historiker kennen diese Episode deutscher Geschichte noch im Detail. Walter Reuther kennt sie nicht. "Aber der Tag selbst, der mit dem Vertrag, das ist mein Geburtstag", lacht der Mann. In einem Gehöft in Erlbach-Kirchberg, das noch immer auf einer Anhöhe steht, erblickte er damals das Licht der Welt. Heutige Adresse: Dorfstraße 59. Manchmal geht er dort hin, gestützt auf einem Stock. Es leben ja nahe Verwandte dort.

Heute wohnt er in der Dorfstraße 96. Er kann die Dächer seines Geburtsstätte von der Terrasse aus sehen. Es scheint, als ob er nicht weit gekommen ist. Aber das täuscht. Walter Reuther hat ein Leben geführt, welches aufregender kaum sein kann: Er war als junger naiver Spund für Hitler in Russland, seitdem verabscheut er den Krieg. Er überstand 15 Minuten lang in der Trainings-Zentrifuge des John F. Kennedy Space Centers, dem Weltraumbahnhof in Florida. Er ist des öfteren dem Tod von der Schippe gesprungen. Ein Beispiel? Da war die Sache mit der Sauna-Explosion. Im Jahr 2003. "Die Sauna war ein Geschenk zur Goldenen Hochzeit, aber eines Tages stand ich in Flammen", so Walter Reuther. Er hatte die Flasche mit der wohlduftenden, aber unverdünnten Aufguss-Flüssigkeit fallen lassen, so Reuther. "Dann gab es eine Explosion. Ich wurde umgehend mit einem Hubschrauber nach Leipzig gebracht, lag wegen meiner Verbrennungen fünf Wochen im Koma. Mir wurden 62 Prozent neue Haut angenäht." Und dann schmunzelt Reuther. Denn der Chefarzt habe gesagt: Das könne nur ein dummer Bauer überleben. Reuther. "Und ich bin ja Bauer."

Dies ist nur eine Episode eines spannenden Lebens. "Freie Presse" wagt deshalb ein Projekt, will regelmäßig über diesen Mann schreiben, aus seinem langen Leben berichten, bis Walter Reuther seinen Ehrentag begeht - am 6. Oktober 2016. Ob es gelingt, hängt auch von der Fitness des Mannes ab: Viele Fragen beantworten, sich erinnern, nachdenken, die tausend Fakten und Erinnerungen ordnen, das strengt an. Aber Walter Reuther hat die "Freie Presse" aufgesucht, sagt: "Ich möchte alles erzählen. Ich werde das schaffen."

Kommende Woche will "Freie Presse" das Projekt starten, über Walter Reuther und seine neun Lebensabschnitte berichten.