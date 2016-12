Von Mittelaltermarkt bis Turmblasen

Das letzte Lichtlein auf dem Adventskranz brennt. Auch am letzten Wochenende vor Weihnachten wurde vielerorts gefeiert. "Freie Presse" war für Sie unterwegs und hat Eindrücke gesammelt.

Von Mona Berner und Jens Uhlig (Fotos)

erschienen am 19.12.2016



Lugau. Die Blasmusikanten spielen auf der Bühne beim Rathaus, die Luft ist eisig kalt und Menschenmassen tummeln sich rings um die zahlreichen Buden. Also alles wie jedes Jahr, wenn pünktlich zum vierten Advent die Hauptstraße sich in ein Lichtermeer verwandelt und der Lugauer Weihnachtsmarkt für zwei Tage seine Türen öffnet. "Es läuft gut an. Das Wetter passt, es ist kühl aber trocken und Schnee braucht man ja nicht unbedingt", meint Bürgermeister Thomas Weikert zufrieden.

Aber wer aufmerksam über den Weihnachtsmarkt schlendert und seine Zeit nicht nur im warmen Rathaus verbringt, in welchem Schnitzer, Glasbläser und Klöpplerinnen ihr Können zeigen, der entdeckt den historischen Teil des Lugauer Weihnachtsmarktes.

"Ich wollte mal was anderes anbieten und mehr Gemütlichkeit verbreiten", erklärt Andrea Hofman den Grund, warum sie sich die Mühe gemacht hat, dass alles zu organisieren. Zwischen den Buden flackern kleine Feuer in Schalen, ein Schmied führt seine Kunst vor und das beliebte urtümliche Getränk Met wird angeboten. "Ich hab alle gefragt, die ich kannte, ob sie vorbeikommen wollen. Ich kenne sie von Mittelaltermärkten, auf denen ich selbst verkaufe, sie schlafen heute sogar alle bei mir. Aber ohne die Unterstützung der Stadt wäre es trotzdem nicht möglich gewesen, besonders nicht ohne Frau Lorenz-Kuniß", sagt die 47-Jährige, die Mitglied im Gewerbeverein Lugau ist, dankbar.

Für die Kinder gibt es Bogenschießen und eine gemütliche kleine Jurte, in der Zwerg Atalanta Geschichten aus der Zwergenwelt preisgibt: "Ich gebe den Kindern durch meine Geschichten immer etwas Hilfreiches mit fürs Leben", so die 51-jährige Birgit Rödel, die ihre Kleinwüchsigkeit zur Berufung gemacht hat. Am Ende der Geschichte bekommt jedes Kind noch eine Walnuss. In diese soll es einen Wunsch flüstern und unter einen Baum legen, damit die Zwerge diese finden und den Wunsch erfüllen. "Der Schmied ist wirklich beeindruckend und der Met schmeckt sehr gut. Auch die kleinen Feuer in der Mitte sind eine schöne Idee", beschreibt die 62-jährige Sieglinde Hecht aus Oelsnitz begeistert ihre Eindrücke vom historischen Teil des Weihnachtsmarktes. Und auch Karl Heinz Augustin, der gemeinsam mit den Stollberger Bogenschützen das Bogenschießen anbietet, gefällt die Idee : "Es ist wirklich mal was anderes auf einem Weihnachtsmarkt, das ist der erste auf dem wir sind." Vielleicht entwickelt sich Andrea Hofmans Idee zu einem festen Bestandteil des Lugauer Weihnachtsmarktes, und vielleicht gehen ja sogar einige der Wünsche, die die Kinder in ihre Walnüsse geflüstert haben, in Erfüllung. Es ist ja schließlich Weihnachten.