Vor zwei Jahren Ã¼berfallener und gefesselter Juwelier startet neu

Vor zwei Jahren überfallener und gefesselter Juwelier startet neu

Albtraum vor zwei Jahren: Zwei Männer streckten Goldschmied Jörg Loos mit einem Elektroschocker zu Boden, knebelten ihn, raubten sein Geschäft aus. Nun zieht er vom Tatort weg. Ganz vergessen geht nicht. Das zeigt sich schon, wie der Juwelier seinen neuen Laden einrichtet.

Von jan Oechsner

erschienen am 22.09.2016



Stollberg. Eigentlich ist es kein richtiger Umzug. Jörg Loos geht nur hundert Meter weiter von seinem bisher geöffneten Laden in der Ernst-Thälmann-Straße in seinen neuen, der sich ab Oktober auch in der Ernst-Thälmann-Straße befindet. Doch die Unterschiede zwischen beiden Adressen sind für den Juwelier riesig. "Hier ist eine Bushaltestelle, ein Dönerladen, dort sind viele Läden. Eben viele Menschen."

Menschen, die einfach da sind und notfalls etwas bemerken oder gar helfen können. Denn Loos denkt immer noch an den 21. August 2014, seinen Albtraum: Gegen 10.45 Uhr stürzten zwei Männer in seinen Laden. Einer griff Loos, der sich gerade im Büro befand, mit einem Elektroschocker an. Der Überfallene musste zu Boden, wo ihn die Angreifer mit Klebeband fesselten. Sie schlugen dann Vitrinen ein, klauten Schmuck und Geld. Loos gelang es später, sich selbst zu befreien. Stehl- und Sachschaden: 22.000 Euro.

"Das habe ich von der Versicherung wieder bekommen." Aber gut ging es ihm danach noch lange nicht. "Nach einem Jahr ging ich zur Berufsgenossenschaft, die vermittelten mich an eine Psychologin aus Zwickau. Ich wollte einfach mit jemanden Fremden reden, der sich auskennt." Damals kam der Fall wieder hoch, weil die Polizei da war und ihm Bilder von möglichen Tätern zeigte. "Aber bei dem Überfall hatte ich meine Brille verloren, sah die Männer nur verschwommen."

Seither hat er nichts mehr gehört von den Ermittlern. Es werde noch ermittelt, so die Chemnitzer Oberstaatsanwältin Ingrid Burghart. Eine Verjährung des Falls trete frühestens nach 20 Jahren ein.

Loos: "Ich habe mich nun entschlossen, umzuziehen. Auch meinen beiden Mitarbeiterinnen zuliebe." Das neue Geschäft ist doppelt so groß wie das alte. Es wird eine Videoüberwachung haben, die Schaufensterfront ist vergitterbar, es werden künftig immer zwei Mitarbeiter im Laden arbeiten. "Der Zugang zum Büro wird nur eng sein, Reparatur- und Beratungstisch nahe an den großen Fenstern und der Eingangstür." All das hätte er so nicht gemacht, wenn der Überfall nicht gewesen wäre. Jetzt will er es möglichen Tätern so schwer wie möglich machen.

Die Wissenschaft sagt, dass in den ersten acht Wochen die Symptome bei Männern und Frauen ziemlich ähnlich sind, wenn sie Opfer eines Raubüberfalls geworden sind. Danach zeigen sich aber Unterschiede: So bleibt für etwa 50 Prozent der weiblichen Einbruchsopfer das Gefühl der Erniedrigung und Machtlosigkeit bestehen, bei Männern sind es nur 35 Prozent. Zudem haben Frauen mehr und länger mit Angst und Unruhe zu kämpfen.

"Mir geht es jedenfalls wieder gut", sagt Loos. Er sei nur vorsichtiger als früher. "Denn niedergestreckt und gefesselt zu werden, möchte ich nicht wieder erleben."