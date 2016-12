Wandbilder der Neukirchner Fabrik werden zu Fernseh-Stars

Ein TV-Team ist derzeit in Thalheim unterwegs. Gedreht wird eine Dokumentation über eine sensationelle Entdeckung in diesem Jahr.

Von Cristina Zehrfeld

erschienen am 22.12.2016



Thalheim. Zwei volle Drehtage hat Anne Siegele eingeplant. Die Regisseurin arbeitet für das ZDF-Magazins "Terra Xpress" und rückt für ihren Beitrag eine lokale Sensation in den Mittelpunkt: "Wir suchen unsere Themen auch in der Lokalpresse und sind dabei in der ,Freien Presse' auf den Text über die Wandbilder in der Neukirchner Fabrik gestoßen." Das hat die Fernsehmacher sofort elektrisiert, und so haben sie sich auf Spurensuche begeben. Zur Erinnerung: Am 9. August hatte "Freie Presse" über den Fund von drei Wandbildern in der Fabrik von Bruno Neukirchner berichtet. In einer Doku soll diese Geschichte nun von den ersten Anzeichen zu den längst vergessenen Kunstwerken bis zum aktuellen Stand aufgerollt werden.

In den Dreh ist deshalb auch Sindy Schwarz eingebunden. Die 34-Jährige ist als Ortschronistin von Affalter am Erbe Neukirchners interessiert, denn auch in Affalter hat der Textilfabrikant produziert. Sie hatte gemeinsam mit Architektin Katja Kircheis in Thalheim etwas Beonderes entdeckt, als sie Hinweisen auf alte Wandbilder nachging: Die Beiden legten einige Stellen einer mehrfach überstrichenen Wandbemalung frei. Den Frauen ist es zu verdanken, dass der Denkmalschutz aufmerksam wurde.

Dabei ist es reine Glückssache, dass das ZDF-Team diese Geschichte überhaupt noch drehen kann: Eigentlich sollte der Abriss der Fabrik bereits im Oktober beginnen. Doch noch ist nichts passiert. Das Drehteam nutzt das, filmt nicht nur den Raum mit den Wandbildern, sondern sucht sich Motive in der gesamten Fabrik. Große leere Hallen und verwitterte Treppenhäuser werden stimmungsvoll eingefangen.

Im Raum mit den Wandbildern wartet unterdessen Restaurator Torsten Nimoth auf seinen Einsatz. Zwischen Juni und Oktober hat er gemeinsam mit mehreren Praktikanten die drei Wandbilder freigelegt. Bereits um 1950 wurden die im Jahr 1902 geschaffenen Bilder erstmals überstrichen. Inzwischen sind zwei davon beinahe vollständig sichtbar. Der Untergrund des dritten ist so porös, dass die Freilegung erst nach der Abnahme von der Wand möglich ist. Doch das steht den Werken jetzt ohnehin bevor, denn inzwischen steht fest, dass der Raum nicht erhalten wird, sondern die Bilder abgenommen, restauriert und im ehemaligen Sparkassenraum des Rathauses wieder aufgestellt werden. Ein aufwendiges Prozedere steht den Kunstwerken deshalb bevor: Die Bilder werden zunächst von vorn mit Textilgewebe fixiert. Anschließend wird die Malerei einschließlich des dahinter liegenden Feinputzes abgenommen und in einer Werkstatt restauriert. Das ist jedoch nicht mehr die Aufgabe des Landesamtes für Denkmalpflege. Nimoth: "Dafür holen wir uns jetzt drei Angebote von freischaffenden Restauratoren ein." Die Stadt Thalheim ist dann für die Vergabe der Aufträge zuständig.

Das Drehteam schleppt derweil seine Ausrüstung von einem Ort zu nächsten. Tontechniker Michael Chudoba und Kameramann Jens Staeder haben alle Hände voll zu tun. Laut Drehbuch sollen 158 Einstellungen in den Kasten. In der Fabrik wird ebenso gedreht wie im Rathaus. Szenen werden nachgestellt, Interviews geführt. Eine Drohne liefert Aufnahmen aus der Vogelperspektive. Anne Siegele will daraus einen etwa neunminütigen Beitrag zusammenschneiden. Katja Kircheis erhofft sich vom überregionalen Medieninteresse vor allem eines: "Vielleicht hilft diese Aufmerksamkeit, die Wandbilder zu erhalten."

Der Beitrag zu den Wandbildern in der Neukirchner Fabrik wird voraussichtlich am 12. März 2017, ab 18.30 Uhr innerhalb des ZDF-Magazins "Terra Xpress" ausgestrahlt.