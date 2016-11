Warum Burkhardtsdorf einen Goldschatz freiwillig abgibt

Der Ehrenbürger Walter Linke vermacht dem Ort Münzen im Wert eines hohen sechsstelligen Betrages. Die Gemeinde wird diese Schenkung jedoch nicht annehmen. Was passiert nun mit dem Geld?

Von Björn Josten

erschienen am 05.11.2016



Burkhardtsdorf. Es sind ungezählte Goldmünzen, die der 95-jährige Walter Linke der Gemeinde Burkhardtsdorf für mildtätige Zwecke vermacht hat. Sie lagern in zehn Schließfächern eines hiesigen Geldinstituts. Der genaue Wert des Goldschatzes ist unklar: Erst standen rund 500.000 Euro im Raum, nun ist sogar von 700.000 Euro die Rede. "Wir sichten die Münzen zurzeit, das kann noch einige Wochen dauern", sagt Klaus Kischkewitz, Vorstandsvorsitzender der alten und neuen "Walter-Linke-Sozialstiftung". Zwar hat der Stifter sein Vermächtnis taxiert, doch diese Bewertung ist nicht in jedem Fall belastbar. Daher ist der wahre Wert der Sammlung noch unklar.

Dass die Stiftung und nicht die ursprünglich bedachte Gemeinde das Geld verwaltet, hat praktische und rechtliche Gründe. "Die Kursschwankungen, denen die Münzen ausgesetzt sind, sind schwierig in eine kommunale Bilanz einzupflegen", räumt Bürgermeister Thomas Probst (CDU) ein. "Zudem geht so etwas kommunalrechtlich nicht."

Da das Vermächtnis ohnehin nicht dem Gemeindesäckel, sondern den Burkhardtsdorfer Bürgern zugute kommen soll, gibt die Verwaltung ihren Münzschatz freimütig an die Stiftung ab. Allerdings soll die bestehende, unselbstständige aufgelöst werden. An ihre Stelle wird eine selbstständige Stiftung gleichen Namens unter Aufsicht der Landesdirektion rücken. "Der Stiftungsantrag ist bereits gestellt", sagt Probst. Das zugrunde liegende Regelwerk sei in seinem Hause ausgearbeitet und akzeptiert worden. Während sich die Gemeinde potenzielle Probleme vom Hals schafft, freut sich der Stiftungsvorstand, der der alte ist, über mehr Spielraum. "Wir sind nicht mehr, wie bisher, an die Ausschüttung von lediglich 5000 Euro gebunden und können unabhängig von der Gemeinde arbeiten", sagt Klaus Kischkewitz, der dem Stiftungsvorstand vorsitzt.

Die neuen Freiräume sind für das Entscheidungsgremium in zweierlei Hinsicht wertvoll. Zum einen sollen künftig 20.000 Euro pro Jahr ausgeschüttet werden. "Zunächst wird das lediglich in Kern-Burkhardtsdorf geschehen, so will es der Stifter und Stiftungsratmitglied Walter Linke. Eine solche Verteilung fällt dem Stiftungsvorstand zwar nicht leicht, jedoch leichter als der Gemeinde selbst, die schließlich für alle Ortsteile verantwortlich ist. Wer von der ersten Ausschüttung profitieren soll, hat der Stiftungsrat noch nicht abschließend beschlossen.

Die 20.000 Euro sollen aus jährlichen Münzverkäufen erlöst werden. Für Klaus Kischkewitz und seine Mitstreiter stellt das eine Herausforderung dar. Schließlich gilt es, potenzielle künftige Wertsteigerungen im Blick zu haben und nicht gerade solche Münzen zuerst zu veräußern. Die Serien sollen zunächst nicht an einschlägige Münzkontore gehen, sondern an interessierte, private Sammler - möglichst im Ort.

Die Walter-Linke-Sozialstiftung hatte der gebürtige Burkhardtsdorfer 2004 in Dankbarkeit und in Verbundenheit mit seinem Heimatort im Zwönitztal aus der Taufe gehoben. Damals legte der 2013 zum Ehrenbürger ernannte Wahl-Dresdner, der ab 1945 in Burkhardtsdorf als Lehrer tätig war, erstmals 100.000 Euro in die Stiftung ein. Jährlich wurden 5000 Euro für Kinder- und Seniorenbetreuung ausgezahlt. Der Restbetrag von etwa 35.000 Euro soll der neuen Stiftung zugestiftet werden, sodass weiterhin 5000 Euro jährlich nach den gewohnten Richtlinien vergeben werden können.