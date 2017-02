Warum die "Erika" 1987 goldfarben daherkam

Rund 60.000 Exponate zählt die Sammlung des Bergbaumuseums, nur ein Bruchteil davon ist zu sehen. Nun werden einzelne Stücke als"Objekt des Monats" vorgestellt. Aktuell ist es eine Reiseschreibmaschine.

Von Viola Gerhard

erschienen am 01.02.2017



Oelsnitz. Was heute Computer, Laptop und Tablet sind, war noch weit in die 1990er-Jahre die Schreibmaschine. Eine solche ist im Februar in der Vitrine für das "Objekt des Monats" im Bergbaumuseum Oelsnitz zu sehen. Allerdings ist das dort ausgestellte Exemplar ein besonderes: Zum einen handelt es sich bei der "Robotron Erika S2020" um eine elektrische Reiseschreibmaschine, zum anderen kommt sie nicht im gewöhnlichen Grau oder Beige daher, sondern ist goldfarben. Beides - die Schreibmaschine im Allgemeinen und diese im Besonderen - haben mit dem Steinkohlenbergbau in Oelsnitz zu tun.

Matthias Hempel, im Bergbaumuseum in den Bereichen Dokumentation/Ausstellung tätig, erklärt: "Mit dem Beschluss über die Einstellung des Steinkohlenbergbaus in Oelsnitz mussten Alternativen gesucht werden, um die im Bergbau Beschäftigten in der Region zu halten. Einer der größten neuen Arbeitgeber war das Karl-Liebknecht-Werk - als Zweitwerk des VEB Buchungsmaschinenwerks Karl-Marx-Stadt." Und dort wurden unter anderem eben diese Schreibmaschinen produziert.

Die Erika S2020 sei ab 1983 hergestellt worden - als eine Lizenzproduktion der italienischen Olivetti "Lettera 36". Anschlag und Zeilenvorschub wurden durch den Motor realisiert, ansonsten besaß die Schreibmaschine keine Elektrik und konnte auch nicht mit einem Computer gekoppelt werden, erklärt Hempel. Der Preis für dieses Modell lag bei mehr als 1100 Mark.

Die ausgestellte "Goldene Erika" indes war ein Geschenk der Belegschaft des Karl-Liebknecht-Werkes zum 65. Geburtstag ihres lang- jährigen Direktors Rolf Vogel. "Dem oblag die schwierige Überleitung, aus ehemaligen Bergleuten eine ,feinmechanische' Belegschaft zu formen", erklärt Museumsmitarbeiter Matthias Hempel.

Der heute 94-jährige Rolf Vogel war einer der Initiatoren zur Gründung des Fördervereins des Bergbaumuseums, der heutigen Knappschaft des Lugau-Oelsnitzer Steinkohlenreviers. Er fungierte von der Gründung des Vereins im Jahr 1990 bis zu seinem altersbedingten Rücktritt im Jahr 2006 als Vorsitzender, ist seither Ehrenvorsitzender. Und: Der Sächsische Landesverband der Berg-, Hütten- und Knappen- vereine ernannte ihn zum Bergmeister. Die "Goldene Erika" war 1987 eigens für ihn in Auftrag gegeben worden, sagt Heino Neuber, der heutige Vorsitzende der Knappschaft.

Museumspädagogin Marion Dittmann bietet in Ergänzung zum Objekt des Monats einen Rundgang durch die Ausstellung zur Umstrukturierung/Nachfolgeindustrie des Museums an, dabei können Besucher den Turm befahren und von oben einen Blick über das Robotron-Gelände werfen. Auch Schreibversuche mit einer alten Schreibmaschine seien geplant.