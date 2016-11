Was den Reiz des Züchtens ausmacht

Die Niederdorfer Kleintierzüchter haben am Wochenende zur Schau eingeladen. Unter den Ausstellern waren auch sogenannte Zuchtanfänger.

Von Petra Wötzel

Niederdorf. Models mit Federn und Fell standen am Wochenende in der Sport- und Freizeithalle Niederdorf im Mittelpunkt. Der Kleintierzuchtverein S 739 Niederdorf war Gastgeber der Kreisjunggeflügelschau mit angeschlossener Vereinsschau Rassekaninchen. "Unser Verein ist mit Geflügel und Kaninchen einer der größten gemischten Vereine im Kreisgebiet", so Wolfgang Franke, Vorsitzender des 1907 gegründeten Kleintierzuchtvereins, in dem derzeit 50 Zuchtfreunde, davon drei Jugendliche, aktiv sind. Das jüngste Mitglied ist sieben, der Senior 80 Jahre alt.

Die Stars am Wochenende sind, von ihren Züchtern fein herausgeputzt, 450 Hühner, Hähne, Tauben, Enten sowie 115 Kaninchen gewesen. Sie krähten, gackerten, gurrten, schnatterten oder mümmelten in ihren Käfigen zur Freude der kleinen und großen Besucher, die einen Einblick in die Rassevielfalt bekamen. Bereits am Donnerstag bewerteten vier Preisrichter die Tiere. Der größte Teil der "Ausstellungsstücke" entsprach den Standards, sie bekamen vorzügliche bis sehr gute Bewertungen, einige wenige fielen bei den strengen Juroren allerdings auch durch.

Zufrieden mit den Ergebnissen waren die "Zuchtanfänger" für Kaninchen Michael Funke und für Hühner André Dienelt, aber auch die erfahrenen Züchterfüchse Wolfgang Franke und Eckhard Neubert. André Dienelt ist mit Haustieren aufgewachsen und kennt die Haltung von Hühnern bereits von Opa und Vater. Dass es früher auf die Abgabe von Eiern Futterscheine gab, Enten und Gänse als Schlachtgeflügel aufgekauft wurden und der Kaninchenhalter bei der Abgabe eines Tieres für ein Kilogramm Lebendgewicht 12,20 Mark bekam, weiß er nur vom Erzählen. André Dienelt hat sich seine eigene Zucht aufgebaut. "Dass ich von den Erfahrungen langjähriger Züchter viel lernen kann, ist für mich sehr wichtig", so der 28-jährige Niederdorfer. Soziale Netzwerke spielen für ihn dagegen keine Rolle. Er meint: Wir leben auf dem Land, da reden die Leute noch persönlich miteinander."

Ansprechpartner für Geflügel ist Eckhard Neubert, der sein Wissen gern an interessierte junge Leute weitergibt. Und was nimmt der 52-jährige Tierarzt, der seit 35 Jahren Hühner züchtet, aus der Zusammenarbeit für sich mit? "Mir gefällt der jugendliche Frohsinn und dass sie manches nicht so verbissen sehen." Die Zuchtfreunde betreiben ihr Hobby mit großer Leidenschaft. Wirtschaftliche Aspekte, so betonen sie, werden nicht in den Vordergrund gerückt. Doch Fakt ist: Sowohl in der Geflügel- als auch in der Kaninchenzucht übersteigen die Investitionen in den Kauf guter Zuchttiere, in Futter oder Tierarztkosten die Einnahmen aus dem gelegentlichen Verkauf von Zuchttieren oder Bruteiern. Wolfgang Franke weiß: "Für optimale Zuchterfolge sind aber manchmal auch Ausgaben notwendig. Das sollten Anfänger beachten."

Für André Dienelt ist es das Auswählen der Besten, das Vorbereiten der Tiere für Ausstellungen, die Erwartung, welche Bewertung die Juroren vergeben haben, was den Spaß am Hobby ausmacht. Und natürlich sind Freude und der Stolz über Erfolge für ihn Ansporn. Das bestätigt auch Michael Funke. Der Niederdorfer züchtet seit reichlich zwei Jahren Kaninchen der Rasse Deutsche Widder blaugrau. "In die Tierzucht wächst man durch Beobachten, Schauen und Lernen rein." Ein Beweggrund für die Zucht ist für Michael Funke, dass die "Ergebnisse" nicht fertig abrufbar sind, jeder muss mit den Kaninchen, die geboren werden, zurechtkommen. Der eher seltene Farbschlag ist für ihn Anreiz, mit der Zucht gute Ergebnisse zu erreichen. Dabei helfen auch ihm die Kontakte im Verein. "Das Rassehandbuch ist zwar eine gute Informationsquelle, aber praktische Tipps sind wertvoller." So ergeben sich dann schon mal mehrstündige Lehrstunden mit erfahrenen Züchtern direkt vor Ort im Stall über Körperpflege, Futter, Ausselektierung oder das Verpaaren.