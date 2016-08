Wenn die ZuschÃ¼sse weg wÃ¤ren: 75,69 Euro fÃ¼r ein Theater-Ticket

Wenn die Zuschüsse weg wären: 75,69 Euro für ein Theater-Ticket

Kommunen oder Landkreis stützen finanziell Jahr für Jahr Kultur, Freibäder, Museen oder Tierparks. Doch was müsste der Bürger an der Eintrittskasse zahlen, wenn die öffentliche Hand den Geldhahn plötzlich zudrehen würde?

Von Jan Oechsner

erschienen am 22.08.2016



Stollberg. Die Frage ist die nach der Schmerzgrenze in der Geldbörse: Ab welchem Preis kehrt der Besucher an der Eintrittskasse wieder um? Sicher ist: Würden alle Einrichtungen, die Zuschüsse erhalten, sich nur über die Gäste finanzieren, würde wohl keiner mehr kommen. "Freie Presse" hat fünf Einrichtungen danach gefragt - um zu verdeutlichen, wie viel Subventionen in den Eintrittskarten stecken:

Das Theater und der horrende Ticketpreis von 75,69 Euro: Im Kalenderjahr 2015 besuchten 87.000 Zuschauer die Vorstellungen des Eduard-von-Winterstein-Theaters. "Der Preis einer Eintrittskarte würde ohne Zuschüsse durchschnittlich 75,69 €Euro betragen müssen, um die Kosten zu decken", hat Pressesprecher Thomas Friedrich mal ausgerechnet. Im Vergleich: Die real existierende, teuerste Karte - Premiere Musiktheater, 1. Preiskategorie - kostet ab der Spielzeit 2016/2017 gerade mal ein Drittel: 23 Euro. In der Rechnung stecken neben Lohn- und Sachkosten auch Ausgaben für Inszenierungen und Konzerte. Friedrich: "Ein Eintrittspreis von mehr als 70 Euro ist für uns aber nur eine theoretische Größe. Keiner wäre bereit, dies auszugeben. Daher können wir, wie viele Theater, ohne Zuschüsse nicht überleben."

Das Museum und die Fantasie-Eintrittskarte von 28,20 Euro: Laut Stefan Pechfelder vom Landratsamt hat im Jahr 2015 jeder der 32.000 Besucher des Bergbaumuseums in Oelsnitz - es gehört zum Kul(T)ourbetrieb des Erzgebirgskreises - im Schnitt einen Umsatz von etwa 5,10 Euro generiert. In absoluten Zahlen: Diesen Erträgen von 163.000 Euro standen Aufwendungen von 919.000 Euro gegenüber - das bedeutet 756.000 Euro Zuschüsse. Pechfelder: "Bei proportionaler Preisanpassung aller Ticketkategorien würde etwa ein Einzelbesucher ohne Führung 28,20 Euro berappen müssen, anstelle derzeit 5 Euro."

Der Zoo und die theoretische Preiserhöhung um 7,50 Euro: Im Zoo der Minis in Aue würde der Besuch laut der Stadtverwaltung für die Gäste extrem teurer werden - um etwa 7,50 Euro pro Besucher. Demnach würde etwa ein Erwachsener anstelle von 4 Euro dann 11,50 Euro berappen, für ein Kind nicht mehr nur wie derzeit zwei, sondern 9,50 Euro an der Kasse draufzahlen. Laut Stadtsprecherin Jana Hecker habe man dieser Zahl den Planansatz von 2016 und die Besucherzahl vom vergangenen Jahr zugrunde gelegt. "Allerdings wurden ja gerade die Eintrittspreise erhöht", so Hecker weiter. Sie betont: Eine freiwillige Aufgabe wie ein Tierpark wird für eine Stadt immer ein Zuschussgeschäft sein. Zum Glück federe der Förderverein einige Kosten über Spenden ab. Diesem gehören zum Beispiel auch die Tiere.

Das Freibad und die eigentlich nötigen 300 Prozent: Bei diesen Einrichtungen spielt ja immer das Wetter eine besondere Rolle. Das neue Freibad in Jahnsdorf - einst per Bürgerentscheid mit einem etwa eine Million Euro teuren Kredit gebaut worden - hatte 2014 einen Zuschussbedarf von 74.000 Euro - im vergangenen Jahr sank dieser auf etwa 53.000 Euro. Trotzdem: "Um kostendeckend zu sein, hätten wir das Doppelte bei den Preisen verlangen müssen. Das wären für einen Erwachsenen dann 6, für ein Kind 3 Euro€ pro Besuch", sagt Jahnsdorfs Kämmerer Albrecht Spindler. Und 2016? Da werde es deutlich schlechter aussehen, da im Juli mieses Wetter war. Spindler: "Für einen kostendeckenden Betrieb hätte ich dieses Jahr sogar die dreifachen Preise nehmen müssen."

Das Spielzeugmuseum und die dreifache Erhöhung: "Das wird nicht eintreten, aber um es mal zu verdeutlichen: Würden wir keinerlei Zuschüsse mehr von der Gemeinde und vom Kulturraum Mittelsachsen bekommen, müssten wir im Schnitt 6,90 Euro verlangen", sagt Konrad Auerbach, der Chef des Spielzeugmuseums und des Freilichtmuseums in Seiffen. Das würde vor allem für die vielen rabattierten Gästekategorien einen herben Einschnitt bedeuten: Eine Familie mit zwei Kindern würde dann anstelle von 11 nun 27,60 Euro an der Kasse berappen müssen. "Die Verwaltungskosten wären da aber noch nicht mal mit drin", so Auerbach.