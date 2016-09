Wenn selbst den SchÃ¼lern die Freistunden zuviel werden

Wenn selbst den Schülern die Freistunden zuviel werden

Mit verschiedenen Aktionen haben junge Leute gestern in Stollberg und Oelsnitz ein Zeichen gegen Lehrermangel gesetzt. Vor allem die größeren Schüler sorgen sich um ihren Abschluss.

Von Kathrin Weigert

erschienen am 30.09.2016



Stollberg/Oelsnitz. Nur alle zwei Wochen Informatik wie an der Altstadtschule Stollberg, nur zwei von fünf Stunden wöchentlich im Chemie-Leistungskurs wie am Carl-von-Bach-Gymanasium - die Schüler in Sachsen können sich über solche Freistunden nicht mehr freuen. Der zunehmende planmäßige Ausfall von Unterricht hat gestern die Schüler auf die Straße und auf die Schulhöfe getrieben. Die Aktionen an der Turley-Oberschule und am BSZ in Oelsnitz sowie am Bach-Gymnasium und an der Altstadtschule Stollberg waren Teil der Initiative des Landesschülerrates "Bildet die Rettung, rettet die Bildung", der gestern auch in Dresden Mädchen und Jungen zusammentrommelte.

Fritz Günther besucht die 12. Klasse und belegt den Chemie-Leistungskurs. Nach Weihnachten beginnen schon die ersten Vorprüfungen fürs Abitur. Zwei Tutoren sind wegen Krankheit für mehrere Wochen nicht da. "Das ist einfach nur schlimm", sagt der Schülersprecher am Bach-Gymnasium. "Quasi ein Totalausfall", ergänzt Dirk Seidel vom Elternrat der Schule. "Die Folge ist, dass die Schüler die Theorie im Selbststudium vorbereiten und nur zwei Stunden pro Woche Praxisunterricht haben - und das kurz vorm Abi." Die Eltern unterstützen die Aktion ihrer Kinder, die diese ganz allein auf die Beine gestellt haben. "Der Freistaat hat die Bildung gnadenlos vernachlässigt", beklagt Dirk Seidel, dessen Kinder in die sechste und die achte Klasse gehen. In den ersten Wochen des Schuljahres habe es ständig wechselnde Stundenpläne gegeben, weil nicht klar gewesen sei, wie viele Lehrer die Schule erhält. "Sparen ist gut, aber Bildung ist die Zukunft unseres Landes. Lieber fahre ich über schlechte Straßen."

Cindy Schaarschmidt besucht die 12. Klasse am Bach-Gymnasium. "Die Lehrer versuchen ja alles, aber es reicht einfach nicht, um alle Stunden abzudecken." Schüler, die sich über Freistunden beklagen und die ihre Lehrer in Schutz nehmen - das verdeutlicht, wie tief die aktuelle Situation ins System hineinwirkt.

Das zeigt sich auch daran, dass sich auf dem Stollberger Marktplatz der Schulleiter der Altstadtschule, Steffen Wurm, äußerte: "Ich habe die Hoffnung, dass die Verantwortlichen in Dresden merken, dass, wenn es den Kindern gut gehen soll, man die Lehrer nicht schlecht behandeln darf." Die Klassen an der Altstadtschule mit aktuell 350 Schülern seien so voll, dass derzeit nicht mal Platz für ein Dutzend Neuzugänge sei. Aktuell sind laut Wurm bei 25 Lehrer- und sechs Gastlehrerstellen zwei unbesetzt. "Vor allem am pädagogischen Ergänzungsbereich, etwa der Betreuung der Bibliothek, wird deshalb abgeknapst. Auch der Förderunterricht findet nicht so statt wie er sollte." Dass er deshalb einmal einem aktiven Lehrer - Peter Fröhlich war im vorletzten Schuljahr als Vertreter für Biologie zurückgekehrt, weil eine Kollegin lange ausfiel - zum 71. Geburtstag gratuliert, "habe ich nie für möglich gehalten", sagt Steffen Wurm und schüttelt den Kopf. "Er war unsere Rettung."

Die Schüler hoffen, mit den Aktionen Druck auf die Landesregierung machen zu können. "Es kann auch nicht gerecht sein, wenn die Zehner so gut wie keinen Ausfall haben, die Fünfer bis Neuner dafür umso mehr", meinte Schülersprecher Jonas Illgen von der Altstadtschule.