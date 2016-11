Wenn sich hinter den Türchen nicht nur Schokolade verbirgt

Lebendiger Adventskalender - das ist mehr als nur ein Trend. In immer mehr Orten öffnen sich bis zum 24. Dezember täglich echte Türen. Um zurückzukehren zum eigentlichen Sinn des Weihnachtsfestes.

Von Kathrin Neumann

erschienen am 29.11.2016



Jahnsdorf/Thalheim. Es ist paradox. Für die meisten ist die Weihnachtszeit, die doch Besinnlichkeit, Ruhe, Einkehr bringen sollte, eine Zeit voller Hektik. Geschenke kaufen, noch schnell Fotos zusammensuchen für den selbst gebastelten Kalender für 2017, Weihnachtsfeiern auf Arbeit und mit dem Verein - die Liste ließe sich endlos fortsetzen. "Und wenn die Leute nicht gerade durch die Läden hetzen, hocken sie daheim in der Stube", findet Thomas Lehmann.

Das muss sich ändern, dachten sich die Jahnsdorferinnen Heidrun Sonntag und Ines Kreißig. Und stießen bei Thomas Lehmann, dem Leiter der Landeskirchlichen Gemeinschaft in Jahnsdorf, und vielen anderen Mitstreitern auf offene Ohren. "Der Sinn ist, dass die Menschen in der Zeit wieder ein Stück zusammenrutschen, Dinge gemeinsam erleben", erläutert Lehmann. Also öffnen sich von Donnerstag an bis zum 24. Dezember im ganzen Ort verteilt echte Türen: von Wohnhäusern, Gemeindezentren, Kirchen oder einfach die Gartenpforte für eine halbe Stunde. Es wird gesungen, eine "kurze Geschichte zum Nachdenken vorgelesen; aus dem Alltag, aber weihnachtlich angehaucht", so Lehmann. Zum Abschied gibt es einen kurzen Segen. "Stille und Nachdenken sind wichtiger als die direkte Vermittlung von Inhalten." Im Anschluss kann ein kleines Getränk oder etwas zu Naschen gereicht werden. "Das macht jeder wie er will. Der eine bäckt Plätzchen, andere machen im Garten ein Feuer oder Stockbrot. Wir schreiben da nichts vor", sagt Thomas Lehmann. "Hauptsache, die Leute kommen mal eine halbe Stunde zusammen, um sich zu begegnen, miteinander zu reden, und von mir aus auch konstruktiv zu kritisieren." Dazu warten auf die Teilnehmer kleine Nettigkeiten: Der 54-Jährige zum Beispiel zeigt seinen Weihnachtsberg ausnahmsweise vier Tage früher als sonst. Wie viele die einzelnen Angebote annehmen werden, das vermag Thomas Lehmann nicht zu sagen: "Wir lassen uns überraschen. Aber wir sind bereit, es zu wagen - auch, damit der Ort wieder mehr zusammen rückt." Die Resonanz unter jenen, die ihre Tür für andere öffnen wollen, war indes riesig. "Wir hätten noch einmal 24 machen können."

Das bestätigt Gordon Lässig aus Thalheim. Dort findet der lebendige Adventskalender zum fünften Mal statt. "Der Dezember könnte 48 Tage haben, so viele wollen mitmachen", sagt der Leiter der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Thalheim. Mal seien es fünf Leute, mal 30, die das Angebot annehmen - oft Nachbarn aus den umliegenden Straßenzügen. Daher verteilt sich der lebendige Adventskalender in Thalheim wie in Jahnsdorf auf den ganzen Ort. Alle Kirchgemeinden machen mit. Wenn Geschäfte mit auf der Liste stehen, dann nur, weil deren Inhaber Mitglied einer Gemeinde sind, erläutert Lässig. "Das soll bewusst in privater Hand bleiben." Der Vorschlag, das Rathaus einzubinden, wurde deswegen einst abgelehnt.

"Wir wollen, dass jeder Tag im Dezember mal eine halbe Stunde hat, in der mal nichts ist, nichts anliegt", erläutert Gordon Lässig. In Thalheim wandert eine Laterne mit einem Licht, das zuvor in der Kirche entzündet wurde, in jedes Türchen mit - bis es am 24. Dezember zum Krippenspiel dorthin zurückkehrt.