Wie geht es weiter mit der "Schraube"?

DasAreal des früheren Einigkeits-Schachtes - zuletzt befand sich hier das Schraubenwerk - wird von Lugauern zumeist als Schandfleck bezeichnet. Der neue Eigentümer will das Problem angehen, sagt aber auch: Es kostet viel Geld - und damit Zeit.

Von Viola Gerhard

erschienen am 21.12.2016



Lugau. Mario Friedrich weiß, dass das Areal der "Schraube", wie der Gebäudekomplex unter Lugauern genannt wird, kein schöner Anblick ist - zumal man zumindest das frühere Wohnhaus auch gut vom neu geschaffenen Stadtpark aus sehen kann. Der 43-Jährige hat schon viel erneuert, seit er im Juni 2015 das 16.800 Quadratmeter große Grundstück mit allem, was drauf steht, kaufte. Aber, sagt der Gersdorfer: "Erstmal war es wichtiger, für alles Mieter zu bekommen und Miete einzunehmen, um dann Abriss und Entsorgung auch finanzieren zu können."

Mario Friedrich ist bereits seit März 2000 auf dem Lugauer Grundstück anzutreffen. Damals zog der Gersdorfer wie weitere fünf Kumpel als Mieter ein. Sie nutzen den hinteren Teil der großen Fabrikhalle und eine Werkstatt für ihr Hobby: Autos im Allgemeinen und Oldtimer im Besonderen. Der "Schraube"-Komplex wurde so zum Schrauberparadies. Der damalige Eigentümer aus dem Ruhrgebiet, der das Areal wohl 1994 von der Treuhand gekauft hatte, habe sich nicht groß um die Gebäude gekümmert. Zuletzt, als auch dessen Hausmeister irgendwann nicht mehr da war, war er als "ehrenamtlicher Hausmeister" aktiv, erzählt Friedrich. Der Eigentümer habe zwar das Material bezahlt, aber der Rest war Eigenleistung. Als das Areal 2014 verkauft werden sollte, griff Mario Friedrich "nachdem wir uns in der Preisabsprache einig geworden waren" zu. Der Grund: Er hatte im Laufe der Jahre hier viel Zeit und auch privates Geld investiert - und er wollte sich und den anderen, darunter sind auch viele Jugendliche, die gern mit anpacken, das Schrauberparadies erhalten.

Seither sei schon viel passiert - auch wenn man das aus einiger Entfernung nicht unbedingt sieht. Im Moment werden beispielsweise zwei weitere kleine Hallen ausgebaut und mit Toren versehen, um sie vermieten zu können. Die zukünftigen Nutzer stehen bereits fest, sagt Friedrich.

Als Nächstes will sich der 43-Jährige das marode Dach des Wohngebäudes und den Anbau sowie die alten Schuppen an der Stirnseite vornehmen, die frühere Mieter voller Gerümpel - vom alten Regal über Reifen bis zum Kühlschrank - hinterlassen haben. "Sobald das Geld da ist, geht es los", erklärt Friedrich. Wem das zu lange dauere, der könne ja gern etwas spenden, fügt er lachend hinzu. Was das kaputte Dach betrifft, so kommt dem Gersdorfer sein Beruf zugute: Friedrich ist Dachdecker, er wird die beiden großen Löcher im kommenden Jahr selbst reparieren. Mehr sei erst einmal nicht drin. Das Wohnhaus werde derzeit auch nicht genutzt, der Strom sei abgeklemmt und abgemeldet. Er wisse, dass das Gebäude kein schöner Anblick sei, aber im Moment fehle das Geld für größere Aktionen.

Lugaus Bürgermeister sieht das Engagement des neuen Eigentümers durchweg positiv. "Ich bin froh, dass sich die Eigentumsfrage in dieser Form geklärt hat, dass Herr Friedrich das Grundstück übernommen hat", sagt Thomas Weikert (Linke). Ein Ansprechpartner vor Ort mache alles einfacher, man stehe auch regelmäßig im Kontakt. Die Stadt werde Friedrichs Vorhaben auch unterstützen, soweit das möglich ist. Ein erster Schritt sei diesbezüglich im vergangenen Jahr die Erweiterung des Förderareals "Grüne Stadtmitte" gewesen. Seither bestehe für den Eigentümer die Möglichkeit, marode und baufällige Gebäude mithilfe von Fördermitteln abzureißen. Das weiß Friedrich, muss aber erst einmal die notwendigen Eigenmittel dafür zusammenbekommen. Friedrich und Weikert haben auch schon über eine zweite Förderschiene gesprochen, die unter Umständen zum Tragen kommen könnte: über ein Programm zur Beseitigung von Bergbaufolgeschäden. Schließlich war das Ganze mal ein Schachtstandort.

Sicher ist, dass die marode Zufahrt zum Areal der "Schraube" erneuert wird - das übernimmt die Stadt und will dafür Landesfördermittel aus dem sogenannten Konjunkturpaket III nutzen, erklärt Bürgermeister Weikert.