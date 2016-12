Wiedersehen mit Ehemaligen

erschienen am 27.12.2016



Stollberg. Das Treffen mit ehemaligen Chormitgliedern hat am Gymnasium Stollberg Tradition. Auch heute Abend kommen aktuelle und frühere Sängerinnen und Sänger im Gasthof Gablenz zusammen, um gemeinsam zu singen. Auch Gespräche sollen nicht zu kurz kommen. Außerdem stellt der Gymnasialchor Titel aus seinem Adventskonzert vor und die Choristen der Klassen 9 zeigen in einer Präsentation die Erlebnisse des zurückliegenden Chorjahres. Beginn ist 18 Uhr. (vh)