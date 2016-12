"Wir Eltern sind sehr unvernünftig"

Allmorgendliches Chaos vor der Dürer-Schule: Elternrats-Chef über Selbstkritik, Vorschläge für die Stadt und oftmals zu verwöhnte Kinder

erschienen am 06.12.2016



Ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis einem der etwa 400 Schulkinder an der Einrichtung etwas passiert? Zu groß ist das Gedränge der vielen Autos der vielen Eltern, die ihre Kleinen bis direkt zur Schule bringen. Der Stollberger Vater Ricky Auerswald ist auch Vize-Kreiselternrat, redet Tacheles zur Situation. Jan Oechsner sprach mit ihm.

Freie Presse: Was sich jeden Morgen vor der Grundschule in Stollberg abspielt, wird von der Stadt als haarsträubend und von der Schulleitung als chaotisch bezeichnet. Stimmt das?

Ricky Auerswald: Es stimmt. In anderen Kommunen ist es auch oft so. Auch wenn ich jetzt Prügel einstecken muss: Oft liegt es an uns Eltern, weil wir sehr unvernünftig sind. Der Stress wegen der Arbeit ist nicht immer eine Erklärung.

Ein Online-Leser von "Freie Presse" schrieb zum Stollberger Problem: "Wieso fahren diese verdrehten Eltern ihren Nachwuchs nicht bis ins Klassenzimmer - und warten dort im Flur mit dem Auto bis Schulende?"

Das ist sehr hart formuliert, aber deshalb im Kern nicht falsch. Wir Eltern müssen uns bessern.

Damit stellen Sie sich als Elternrats-Chef aber gegen die Eltern.

Na und? Erstens gibt es ja auch vernünftige Eltern. Zweitens: Ich bin ja für die Kinder gewählt. Und deren Sicherheit ist bei dem allmorgendlichen Chaos objektiv in Gefahr. Wir müssen das in der Elternschaft ansprechen, wie wir uns bessern.

Also sind die Eltern die Bösen, die Stadt macht alles richtig?

Nein. Ich schlage der Stadt dies vor: Am Eingang zur engen Einfahrt zur Schule bitte eine Sperrscheibe installieren - Ausnahme sind der Lehrkörper und behinderte Kinder. Dann haben wir dort schon mal einen sicheren Schulweg. Dafür müsste die Stadt aber die nahegelegene Glückauf-Straße zu einer Einbahnstraße machen - Stollberg hat schon genug davon. Da kommt es auf eine mehr nicht an. Auf der frei werdenden Spur wäre dann Kurzeitparken möglich. Die Eltern könnten ranfahren, Kinder rauslassen oder schnell mitgehen, dann weiterfahren.

Oder der Parkplatz vor der Schule wird erweitert.

Nein, bitte nicht. Denn mit dem jetzt laufenden Anbau und damit der Vergrößerung des Schulgebäudes wird den Kindern schon Platz zur Bewegung weggenommen. Und das nur für kurzes Hinbringen und Abholen? Nein, das Schulkonzept lautet doch: Bewegte Schule. Sollte die Stadt dies aber erwägen, dann bitte das Geld lieber in die Schülerbeförderung investieren, diese damit für Eltern attraktiver machen und somit das Chaos eindämmen helfen.

Oder: Die Eltern nutzen endlich den von der Stadt angebotenen Verkehrsübungsplatz als Stellflächen-Alternative. Der ist keine fünf Gehweg-Minuten weg.

Aber der Platz und das Umfeld ist nicht oder schlecht beleuchtet. Da würde ich mein Kind auch nicht alleine loslaufen lassen. Die Entfernung hingegen ist kein Problem. Wir müssen als Eltern unseren Kinder wieder mehr zutrauen. Sie müssen selbstständig werden, so rasch wie möglich. Doch wir wollen unsere Kinder überall beschützen. Aber doch oft nur, weil wir selbst verunsichert sind. Ich sehe das zumindest bei mir so, wenn ich ehrlich bin.

Der besagte "Freie-Presse"-Online-Leser schreibt auch: "Ich durfte 1968 fünf Kilometer zur Schule laufen, meine Mutter täglich von Oelsnitz bis Stollberg zur Arbeit - und wir haben überlebt." Haben die Alten recht?

Ja und Nein. Die Welt hat sich weiter gedreht. Ich selbst bin in Lugau zur Schule gegangen. Wir Kinder sind alle gelaufen - egal, wie weit. Allerdings gab es zu DDR-Zeiten auch nicht so viele Autos ...

...und nicht so dicke Ranzen.

Das stimmt. Das sind heute an die zehn Kilo, schätze ich mal grob. Da werden aus fünf Minuten Schulweg fix mal zehn Minuten. Aber die Dürer-Schule achtet schon sehr drauf, dass nicht jedes Kind alle Schulsachen mit heim nimmt. Vieles bleibt auf den Tischen liegen. Das sollten alle anderen Schulen machen, falls es welche gibt, die das nicht tun.

Und nun?

Wir werden das Thema mit dem chaotischen Herumgeparke direkt an der Schule nochmals in der Elternschaft bereden. Wie gesagt: Wir müssen vernünftiger werden. Aber die Stadt sollte auch Lösungen anbieten oder bestehende verbessern. Das mit der Einbahnstraße hatten wir schon mal vorgeschlagen. Leider gab es bis heute noch keine Reaktion aus dem Rathaus. Aber wir sind bereit, schnell miteinander zu reden.