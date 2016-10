Wo der Duft des Waldes in der Luft liegt

Im Sägewerk wird aus dem Rohstoff Holz ein geschnittener Werkstoff. Das hat Tradition in Dorfchemnitz, doch die Technik entwickelt sich ständig weiter.

Von Kathrin Neumann

erschienen am 13.10.2016



Dorfchemnitz. Unerbittlich frisst sich das Metall ins Holz. 3000 Umdrehungen schaffen die Sägen pro Minute, hinten spuckt die Maschine gut vier Meter lange Schalungsbretter aus. Acht Stunden halten die Sägeblätter durch, dann müssen sie geschliffen werden. Nach drei Jahren ist von den Blättern praktisch nichts mehr übrig. Zwei bis drei Stunden täglich ist ein Mitarbeiter mit Schleifen beschäftigt. Alltag im Sägewerk Weber in Dorfchemnitz, das am Sonntag zum Tag des traditionellen Handwerks einen Einblick in seine Arbeit gewährt.

Rund 3000 Festmeter Holz gehen pro Jahr durchs Sägewerk. Die Technik ist aktuell - zum Beispiel produziert der Betrieb aus Hackschnitzeln Strom, und der Kranwagen, der die Stämme bereit legt, misst beim Vorbeifahren die Länge -, traditionell ist der Standort. "Im 16. Jahrhundert entstand an der Stelle ein Hammerwerk", weiß Geschäftsführer Günter Weber zu berichten. Es war die Zeit, als überall in der Region neue Schächte in die Erde getrieben wurde, die Hoffnung auf die große Silberader trieb die Menschen an. Auch in Dorfchemnitz gab es zwei davon, doch die brachten nicht viel ein. Also verkaufte man die Technik an den Eisenhammer nach Thalheim, wo Arsenfunde für großen Jubel sorgten. "Das Mühlrad stand aber noch bis 1954", so Günter Weber.

Der 63-Jährige leitet den Zehn-Mann-Familienbetrieb mit Bruder Joachim. Hier wird seit jeher Holz gesägt. Ein- bis zweimal die Woche fährt ein Lkw auf den Hof, beladen mit 18 Meter langen Stämmen. Die kommen aus einem Umkreis von 20 bis 30 Kilometer, sonst wird der Transport zu teuer. Abnehmer sind vor allem Zimmerleute, die daraus Dachstühle bauen, und Industriebetriebe. Aber auch der Hasenbesitzer, dem das Brett vorne am Stall durchgeknabbert wurde, kauft hier ein. Dabei werde die Weiterverarbeitung immer wichtiger: hobeln, trocknen, imprägnieren. "Manchmal kriegen wir Zeichnungen, damit wir gleich noch die Löcher vorbohren."

Günter Webers Ur-Urgroßvater hatte einst in Thum eine Zimmerei, später ein Sägewerk in Herold. Die Nachfahren kauften in den 1950er-Jahren das Sägewerk in Dorfchemnitz. "Ich bin die fünfte Generation", sagt Weber. Die sechste steht in den Startlöchern: Sein Sohn Heiko und Joachim Webers Sohn. "Das ist nicht selbstverständlich, ich weiß das zu schätzen", weiß Günter Weber. In der Vergangenheit hätten einige Sägewerke schließen müssen: Es gab keinen Nachfolger.

Die Arbeit ist laut, häufig draußen, staubig. Nicht jedermanns Sache. Der unvergleichliche Duft von frisch geschnittenem Holz macht das nicht unbedingt wett. Günter Weber würde gerne einen Lehrling einstellen. "Aber muss man heute noch arbeiten, um zu leben", fragt er ketzerisch. Der Trend zum Studium sei ebenfalls Gift fürs Handwerk. Dennoch ist er sich sicher : "Die Löhne werden steigen müssen, wenn es keiner mehr machen will." Ein Sägewerk in München verkauft schon heute das rohe Kantholz für den Preis, den Weber fürs gehobelte kriegt. Ein kleiner Betriebe wie seiner könnten nur überleben, wenn die Produktpalette ständig anpasst wird. "Das Holz nur sägen, reicht heute nicht mehr aus."