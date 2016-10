Wohnhausbrand an der Oberlungwitzer StraÃŸe

Wohnhausbrand an der Oberlungwitzer Straße

erschienen am 05.10.2016



Ursprung. Zu einem Brand ist am Mittwoch in einem Wohnhaus in der Oberlungwitzer Straße in Ursprung gekommen. Gegen 15 Uhr wurden Feuerwehren der Umgebung alarmiert. Im Einsatz waren zirka 40 Kameraden aus Ursprung, Erlbach-Kirchberg, Lugau und Niederwürschnitz, gerufen. "Bei Eintreffen der Feuerwehr waren alle vier Bewohner im Freien und unverletzt", sagte Peter Mehner, Ortswehrleiter von Ursprung. Aus dem Haus wurden noch eine Katze und ein Kanarienvogel gerettet. Die Brandursache ist bislang ungeklärt. (jeuh)