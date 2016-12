Zum 3. Advent gibt's nicht nur Süßes - sondern auch "Ökolametta"

erschienen am 12.12.2016



Weihnachtsstimmung in Gornsdorf: Gut besucht war gestern der dortige Weihnachtsmarkt. Der Weihnachtsmann hatte den jüngsten Besuchern eine Kleinigkeit mitgebracht - aber auch die "Großen" kamen auf ihre Kosten, und das nicht nur kulinarisch, sondern auch kulturell. Die Meinersdorfer Musikanten, der Grundschulchor und De Erbschleicher sorgten für viel Musik. Rechts: Der Niederwürschnitzer Heimatverein hat beim dortigen Weihnachtsmarkt an seiner Tradition festgehalten und sein "Ökolametta" verkauft. Ute Möckel (l.) und Andrea Sczyrba brachten rund 400 Becher mit je 500 Gramm Sauerkraut nach altdeutscher Rezeptur unter die Weihnachtsmarktbesucher. Übrigens: Einen Film zum Niederwürschnitzer Weihnachtsberg sehen Sie, wenn Sie diesem Link folgen:

freiepresse.de/weihnachtsberg