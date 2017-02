Zwei Fahrzeuge gegen Bäume geprallt - vier Verletzte

erschienen am 01.02.2017



Neuwürschnitz/Zwönitz. Bei Unfällen in Neuwürschnitz und bei Zwönitz sind am Mittwochfrüh zwei Fahrzeuge gegen Bäume geprallt. Ein 41-jähriger Ford-Fahrer kam an der Straße Zur Lutherbuche bei Neuwürschnitz von der Strecke ab. Das Auto prallte frontal gegen einen Baum. Danach schleuderte das Fahrzeug zurück und blieb im Straßengraben liegen. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Seine zwei Mitfahrer im Alter von 29 und 45 Jahren wurden schwer verletzt. Es entstand ein Sachschaden von 5500 Euro.

Auf der Dittersdorfer Straße kurz nach dem Ortsausgang Zwönitz kam am Morgen ein Toyota von der winterglatten Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Danach schleuderte das Fahrzeug zurück auf die Straße und blieb auf der rechten Seite liegen. Der 20-Jährige am Steuer erlitt schwere Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von 3500 Euro. (fp)