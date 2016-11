Zwei Familien, die Hilfe benötigen

Sebastian aus Hohndorf und Manuela Seidel aus Beierfeld - zwei Schicksale, die berühren. Die Leser der "Freien Presse" könnten den beiden Familien das Leben erleichtern.

Von Viola Gerhard und Beate Kindt-Matuschek

erschienen am 26.11.2016



Hohndorf/Beierfeld. Am Dienstag haben Sebastian und seine Zwillingsschwester Amy ihren 4. Geburtstag gefeiert. In kleiner Runde - mit den zwei Schwestern, den Eltern und Großeltern - damit es für den Jungen nicht zu anstrengend wird. "Er war gut drauf", erzählt Mutti Nadine Dittmar. Aber: In der Nacht darauf ging es ihm schlecht, am nächsten Tag hatte er Schmerzen. Jeden Tag muss die Familie mit solchen Rückschlägen rechnen, Sebastian leidet an einer Komplexerkrankung, die noch gar nicht bis ins Detail diagnostiziert ist. Das wiederum macht eine Behandlung schwer.

Kurz vor Sebastians 3. Geburtstag traten die ersten Symptome auf: Er konnte plötzlich nicht mehr laufen. Für die Eltern folgten Wochen voller Ungewissheit. Und Sebastian durchlitt neben Schmerzen auch etliche Untersuchungen, wie dem Ziehen von Hirnwasser aus dem Rückenmark. "Traurig, rat- und kraftlos", so beschreibt Nadine Dittmar ihre Gefühle nach der ersten Diagnose: Multiple Sklerose (MS), eine unheilbare Erkrankung des Nervensystems. Später traten auch noch drei Schlaganfälle auf. Trotz etlicher Krankenhausaufenthalte ist immer noch unklar, woran Sebastian insgesamt leidet. Kommende Woche soll darum eine Hirnbiopsie gemacht werden, die hoffentlich endlich Klarheit bringt. Die Dittmars haben eine große Hilfsbereitschaft durch Freunde und die Familie erlebt, auch finanzieller Art. Denn Nadine Dittmar hat für Sebastian ihren Job aufgegeben. Bei ihrem größten finanziellen Problem hoffen sie nun auf die Unterstützung der "Freie Presse"-Leser: Ihr alter Ford Focus ist zu klein, um als Familie gemeinsam etwas unternehmen zu können. Sie wünschen sich darum ein Auto, in das sie alle sechs sowie Sebastians neuer Rollstuhl hineinpassen.

Eine klare Diagnose für ihre Erkrankung kennt auch Manuela Seidel nicht. Fakt ist: Die 54-jährige Beierfelderin kann ihre Arme nicht mehr bewegen. "Sie hängen einfach wie zwei dicke Schläuche an mir runter", erzählt die Frau, die sich 1998 einer Bandscheiben-OP unterziehen musste. Dabei wurde ihr ein Halswirbel durch ein Gitter ersetzt. Damals war das jüngste von insgesamt drei Kindern gerade zwei Jahre alt. Und unmittelbar nach der Reha-Kur begann der schleichende Prozess, der ihr die Kraft in beiden Armen raubte. "Aber kein Arzt sagt mir, was ich wirklich habe", sagt sie.

Heute kann sie mit den Händen nichts mehr fixieren, die Arme nicht heben, sich nicht die Nase putzen, nicht selbst essen. Den Lichtschalter oder die Kaffeemaschine muss sie mit der Nasenspitze anknipsen. Ohne ihren Mann und viele, liebe Helfer geht nichts. Dennoch hat sie ihre Lebenslust nicht verloren, nimmt ihr Schicksal geduldig in Kauf. "Es gibt bestimmt noch Leute, denen es viel schlechter geht", sagt sie oft. Nur als die Krankenkasse in diesem Jahr den Einbau eines Treppenlifts ablehnte, kamen ihr die Tränen. Denn auf der schmalen Treppe, die im Haus nach oben führt, fühlt sie sich nicht mehr sicher. "Ich bin ja seit Jahren hier oben irgendwie gefangen. Dadurch habe ich auch etwas zugenommen. Um nicht zu stürzen, setze ich mich auf die oberste Stufe und rutsche nach unten. Ich könnte mich ja nie abfangen, wenn ich stolpern sollte", schildert sie ihr Problem. Ehemann Frank ist Friedhofsgärtner im Ort. Der 57-Jährige macht seiner Frau wirklich alles "mundgerecht". Doch wenn er auf Arbeit ist, treibt ihn schon die Sorge um. Der Einbau eines Treppenlifts würde ein bisschen mehr Sicherheit geben.

Wenn Sie, liebe Leser, helfen möchten: Der heutigen Zeitung liegt ein Überweisungsträger bei.