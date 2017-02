Zwönitz: Feuerwehr verhindert Brand

erschienen am 05.02.2017



Zwönitz. Einen Brand hat die Feuerwehr in der Nacht auf Sonntag in Zwönitz verhindert. Wegen einer Rauchentwicklung wurden die Einsatzkräfte gegen 23 Uhr in die Lessingstraße gerufen. Die Stadtfeuerwehr Zwönitz rückte mit rund 15 Mann und drei Fahrzeugen an. Auch der zuständige Kreisbrandmeister, Polizei und Notarzt kamen. Aus einer Wohnung drang dichter Qualm. Die Ursache dafür war laut Einsatzleiter Lars Seitenglanz angebranntes Essen in der Küche. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass in der Küche ein Brand ausbrach. Der Mieter, bei dem das Essen angebrannt war, befand sich in der Wohnung. Er wurde leicht verletzt. Mit einer Rauchgasvergiftung wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Andere Mieter des Wohnblocks durften in ihren Wohnungen bleiben. (fp)